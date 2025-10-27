Firea renunță la șefia PSD București și îl susține pe Băluță în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei!

Gabriela Firea a anunțat public sprijinul său total pentru colegul de partid Daniel Băluță, pe care îl susține în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei. Firea și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, au susținut o declarație de presă în care au anunțat intrarea în cursă a edilului de la sectorul 4.

„Îl susținem din toate punctele de vedere în sensul administrativ și politic pe colegul nostru Daniel Aluță să candideze și să câștige alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. În ceea ce mă privește, tocmai pentru ca el să nu treacă prin ceea ce am trecut eu, și să nu fie o victimă, până la urmă, așa cum am fost eu, din punct de vedere politic, vrem să-i oferim toate instrumentele, atât sprijinul uman, sinceritatea noastră, cât și colaborarea echipei și forța politică și forța administrativă,”, a declarat Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei.