Liderul senatorilor USR pune tunurile pe social-democrați!

Liderul senatorilor USR Ștefan Pălărie i-a atacat dur pe social-democrați și i-a acuzat că fac parte dintr-o guvernare paralelă. Totul după ce Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu magistrații pentru a discuta despre reforma pensiilor.

„Sunt absolut surprins ca anumiți colegi, și mă refer aici la colegii de la PSD, practică o chestie nouă, un fel de guvernare paralelă PSD ul în numele Guvernului ca si cum nu ar face parte dintr o coaliție. Se consultă cu magistrații pentru a propune o formă de lege pe surse sau „nepesurse” care să respecte interesele unei bresle din societatea romanească. Eu spun că e o chestie caraghioasă. Sunt convins ca ai noștri colegi de la PSD vor reveni la masa coaliției și vor înțelege că deciziile se iau în Coaliția de guvernare. USR este de acord cu realizarea unui dialog, nu este de acord cu tergiversarea reformelor. Ori așa cum spunea și vicepremierul UDMR, dacă vrei să îngropi ceva, fă o comisie sau un grup de lucru si las o să se întâlnească timp de patru luni”, spune Pălărie.