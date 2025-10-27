Meteorologii avertizează: urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani!

Vortexul polar se deplasează spre Europa și ar putea determina o scădere drastică a temperaturilor în lunile următoare, avertizează meteorologii. Această formațiune atmosferică, caracterizată prin presiuni și temperaturi foarte scăzute, specifică latitudinilor înalte și zonelor polare, joacă de obicei un rol stabilizator al vremii de iarnă. În acest an, însă, structura sa s-a format mai slab decât de obicei, favorizând deplasarea aerului rece către latitudini medii.

De la apariția noului vortex polar în septembrie, acesta a prezentat o evoluție neobișnuită și ar putea deveni un factor imprevizibil pentru iarna care vine. Un vortex puternic menține aerul rece blocat în zona arctică, asigurând o iarnă mai blândă în Europa. Un vortex slab, însă, perturbă curenții jet și permite pătrunderea aerului rece spre sud. O analiză mai atentă asupra Europei arată că este așteptat un val de aer rece, determinat de o perturbare puternică a vortexului polar inferior.

O situație similară a avut loc în iarna anilor 1981–1982, când structura vortexului polar a permis aerului rece să coboare rapid spre latitudini medii, provocând o iarnă extrem de rece în Europa. Temperaturile scăzute au fost înregistrate și în Canada și nord-estul SUA.

Sursa aerului rece este Marea Groenlandei. Deși această perioadă a anului nu aduce zăpadă în zonele joase, aerul rămâne foarte rece, iar oscilațiile atmosferice sugerează o iarnă mai aspră. Ninsorile vor fi mai frecvente, iar temperaturile vor scădea sub zero grade. În munți, acestea ar putea coborî până la -20°C, iar în zonele de câmpie între -10 și -12°C. Se preconizează că în jurul datei de 24 noiembrie ar putea apărea primele ninsori în zonele joase.