Totul despre intoleranța la proteinele laptelui de vacă!
Intoleranta la proteinele laptelui de vaca este o hipersensibilizare de tip imuno-alergic a organismului. Alergia la lapte nu este acelasi lucru cu intoleranta la lactoza, care este incapacitatea organismului de a digera lactoza.
Proteinele din laptele de vaca (betalactoglobulina, alfalactalbumina, cazeina) ajung la nivelul mucoasei intestinale fara a mai fi descompuse si declanseaza o serie de reactii raspunzatoare de modificarile ce apar la bebelusi.
Trebuie stiut ca bebelusul nu se naste cu aceasta alergie, dar poate deveni alergic imediat dupa nastere. Daca un membru din familie prezinta o afectiune alergica, copilul are un risc mai mare de a deveni alergic. Este posibil si ca venirea in contact cu lapele de vaca prea devreme (inainte de nastere sau la scurt timp dupa nastere), prin dieta mamei, poate declansa alergia la unii bebelusi.
Simptomele alergice difera de la un bebelusi la altul. Unora sub forma unei dermatite atopice, iar altora cu probleme ale tubului digestiv, sistemului respirator, etc.
Cele mai frecvente manifestari sunt :
- eruptiile cutanate de tipul eczemelor, dermatitei atopice in unele cazuri chiar cu edem al fetei (umflarea fetei, buzelor, ochilor, pleoapelor);
- rinoree (secretii nazale apoase), tuse spastica, seaca;
- anxietate, agitatie;
- modificari ale tranzitului intestinal, indeosebi de tip diareic: scaune frecvente, apoase cu mucus sau dimpotiva scaune pastoase; toate acestea insotite de colici rebele la tratamentele uzuale, meteorism (balonare, gaze intestinale), uneori chiar varsaturi.
- afectarea cresterii normale/anemie.