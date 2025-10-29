A renunțat la înotul de performanță pentru cai!

Înainte să devină campion balcanic în probele de sărituri peste obstacole, Luca Andrieș a cochetat cu probele de sprint și cele de fond din înot. Din cauza posturii greșite dobândite în apă, tânărul, acum student în anul întâi la Facultatea de Medicină. a fost îndrumat să practice și echitația.

Luca Andrieș (19 ani), campion balcanic cu echipa României de juniori în probele de sărituri peste obstacole, a ajuns din întâmplare la echitație.

Cariera lui a luat o turnură aparte atunci când și-a dat seama că sportul pe care-l practica atunci de performanță nu era, de fapt, pentru el.

„Culmea, echitația am ales-o sau am fost redirecționat în zona aceasta din cauza înotului. Am practicat 9 ani înot și începusem puțin să am o postură mai greșită, să fiu puțin mai cocoșat. Și atunci, printr-un prieten comun, au spus de ce nu încerce echitația. Și în timp am ajuns să-l las în înotul pentru cai. M-am îndrăgostit prea tare și a fost dragostea mai mare”, a povestit campionul balcanic.

Luca o iubește la nebunie pe Panic, iapa sa, cu care face echipă de 4 ani.

„Este calul visurilor mele. Facem o echipă bună, ne completăm mult unul pe altul. Când mai greșesc eu, mă ajută ea, când mai se încurcă ea, o ajut eu și încercăm așa fiecare să umplem câte un gol al celuilalt”, spune Luca

Tânărul povestește amuzat că la prima lor întâlnire nu prea l-a impresionat:„ Uitându-mă în trecut, nu știu dacă aș mai fi făcut neapărat aceeași alegere, dar s-a dovedit că timpul a fost un amic bun cu noi și ne-a ajutat să evoluăm”.

Luca a devenit, în acest an, student la Facultatea de Medicină „Carol Davila”.

„Dacă ar fi acum să îmi aleg o specializare, mi-ar plăcea foarte mult pediatria. Iubesc la nebunie copiii, îmi place să petrec timp cu ei. Și atunci, dacă ar fi ceva să mă atragă mai mult, cred că asta aș alege” , a explicat sportivul.

Și-a găsit antrenorul potrivit

Luca Andrieș s-a apucat de echitație în 2016, la Bacău, iar în 2017 l-a întâlnit pe antrenorul său, Ionuț Leonte, cel care îl pregătește și în prezent.

“Am o relație extraordinară cu Ionuț. Nici că puteam să îmi găsesc un antrenor mai bun decât el. Râdem împreună și plângem împreună. Pentru el și pentru cai făceam naveta de la Bacu, acolo unde locuiam, la Roman, acum unde era el și unde erau caii cu care mă antrenam”, dezvăluie Luca.

Odata cu începerea facultății, Luca și-a adus și iapa la București.

“La București, mă pregătesc cu Claudiu Florișteanu, iar Ionuț vine din când în când și facem antrenamente mai complexe”, spune tânărul.

În 2023, Luca a devenit campion balcanic în probele de sărituri peste obstacole cu echipa României de juniori. De asemenea, tânărul este 3 ori la rând campion național: „De fiecare dată când aud Imnul mi se zbârlește părul. Eu sunt și eu o persoană destul de sensibilă și îmi vine să plâng de fiecare dată. Este o senzație pe care nu ai cum să o descrii sau să o înțelegi decât dacă ești acolo”.