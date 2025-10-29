Administrația Trump vrea să retragă sute de soldați din România!

Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România. Această schimbare iminentă provoacă îngrijorare de-a lungul flancului estic al Europei, subliniind necesitatea reorientării strategice a priorităților militare globale ale Washingtonului, informează Romaniatv.net.

Potrivit a trei oficiali americani și europeni, SUA au notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia de a retrage trupele, iar un anunț oficial este așteptat în zilele următoare. Oficialii, care au cerut să rămână anonimi deoarece nu sunt autorizați să discute deliberările interne înainte de un anunț oficial, au declarat pentru Kyiv Post că reducerea trupelor nu este de așteptat să depășească „mai mult de un batalion”. Ei au insistat, de asemenea, că această mișcare nu va „afecta semnificativ operațiunile SUA în regiune.”

Mișcarea vine pe fondul intensificării incursiunilor rusești în spațiul aerian NATO și al eforturilor diplomatice de a-l convinge pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu în Ucraina.