Administrația Trump vrea să retragă sute de soldați din România!
Administrația Trump este pe punctul de a retrage mii de soldați americani din România. Această schimbare iminentă provoacă îngrijorare de-a lungul flancului estic al Europei, subliniind necesitatea reorientării strategice a priorităților militare globale ale Washingtonului, informează Romaniatv.net.
Potrivit a trei oficiali americani și europeni, SUA au notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia de a retrage trupele, iar un anunț oficial este așteptat în zilele următoare. Oficialii, care au cerut să rămână anonimi deoarece nu sunt autorizați să discute deliberările interne înainte de un anunț oficial, au declarat pentru Kyiv Post că reducerea trupelor nu este de așteptat să depășească „mai mult de un batalion”. Ei au insistat, de asemenea, că această mișcare nu va „afecta semnificativ operațiunile SUA în regiune.”
Mișcarea vine pe fondul intensificării incursiunilor rusești în spațiul aerian NATO și al eforturilor diplomatice de a-l convinge pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu în Ucraina.
Discuțiile inițiale au avut în vedere reduceri de trupe atât în România, cât și în Polonia, însă în final doar România a fost inclusă în plan.
Administrația americană a oferit asigurări conducerii de la Varșovia că prezența trupelor americane în Polonia va rămâne neschimbată. Analiștii consideră această decizie una calculată politic, menită să mențină stabilitatea în Polonia, reducând în același timp expunerea americană în regiunea Mării Negre.
Experții avertizează că diminuarea efectivelor din România ar putea slăbi capacitatea de descurajare a NATO într-un moment critic.
România, care găzduiește aproximativ 3.000 de militari americani rotaționali din Divizia 3 Infanterie la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, este un element central al apărării NATO în zona Mării Negre.
Momentul retragerii, survenit la scurt timp după preluarea comenzii de către această divizie, a generat confuzie în rândul oficialilor locali și americani.
Fostele cadre NATO afirmă că decizia contrazice eforturile alianței de a-și consolida apărarea de la flancul estic după invazia Rusiei în Ucraina, din 2022.
Europa, nevoită să preia mai multă responsabilitate
Retragerea evidențiază așteptarea Washingtonului ca aliații europeni să își asume o parte mai mare a responsabilității pentru apărarea regională.
Analiștii avertizează că o reducere rapidă a trupelor americane ar putea încuraja Rusia și ar crea un gol de descurajare.