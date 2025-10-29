Deversări controlate la AHE Vidraru pentru verificarea capacității de tranzit a albiei râului Argeș

Hidroelectrica, prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Argeș–Vedea, desfășoară o deversare controlată pe albia râului Argeș, sector Baraj Vidraru – lac acumulare Oești.

Acțiunea are ca scop verificarea capacității de tranzit a albiei râului Argeș, în urma finalizării lucrărilor de defrișare, decolmatare și regularizare efectuate în zonă. Debitele tranzitate în cadrul acestei operațiuni sunt cuprinse între 20 și 50 m³/s, fiind atent monitorizate pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță.

Hidroelectrica a transmis informări tuturor unităților administrativ-teritoriale din zonă și a recomandat populației ca, în intervalul orar 07:00 – 17:30, să evite apropierea de albia râului Argeș pe sectorul Baraj Vidraru – lac de acumulare Oești, pentru a preveni eventualele riscuri asociate creșterii de debit.

”Măsura are caracter preventiv și tehnic, fiind parte din activitățile de pregătire pentru golirea Lacului Vidraru – a declarat Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica. Amenajarea hidroenergetică Vidraru este printre cele mai importante obiective din portofoliul nostru și doresc să reamintesc că aici avem în derulare un proiect complex de retehnologizare a cărui valoare depășește 200 de milioane de euro”.

Hidroelectrica subliniază angajamentul său atât pentru exploatarea responsabilă a resurselor de apă, cât și pentru menținerea celor mai înalte standarde de siguranță în operarea amenajărilor hidroenergetice.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați. Compania a intrat pe piața de furnizare a energie electrice către consumatorul final în anul 2020 și actualmente are în portofoliu peste 900.000 de clienți.