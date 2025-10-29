Președintele Nicușor Dan, nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General!

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că nu vede mari schimbări la DNA şi la Parchetul General şi, întrebat dacă ia în calcul prelungirea mandatelor şefilor actuali ai celor două instituţii, răspunde: ”Mai degrabă nu”. În cazul Parchetului General, condus de Alex Florenţa, afirmă că nu a văzut o activitate, iar în cazul DNA, condus de Marius Voineag, ”nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă l-a reevaluat pe procurorul general a României Alex Florenţa după dosarul privind anularea alegerilor.

”Sunt două lucruri diferite. Una este acest raport pentru care l-am felicitat, pentru că e o muncă foarte serioasă. Pe de altă parte, întreaga activitate în care, inclusiv prin interacţiunea pe care am avut-o din poziţia de primar, câte au fost, poate 50 de dosare de importanţă mică şi foarte mică, nu am văzut o activitate. Nu am văzut o activitate. Nu am văzut… sunt două lucruri diferite: DNA şi parchetul general. DNA este marea corupţie. Acolo clar nu se vede o încercare de a aborda tranşant marea corupţie”, a argumentat preşedintele.

Solicitat să precizeze dacă, de când a preluat funcţia, nu vede mari schimbări la cele două instituţi, preşedintele a afirmat: ”Aşa este, da. Asta ar fi formularea. Bineînţeles că tipul acesta de schimbări pentru Parchetul General, care are nu ştiu câte dosare noi sunt pe an, între două şi cinci milioane de dosare noi, nu se pot face schimbări în cinci luni. Însă fiecare dintre procurorii şefi are un mandat care se apropie de trei ani în momentul ăsta”.