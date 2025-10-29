Românii care accesează credite de nevoi personale ar putea beneficia de protecție suplimentară din partea statului!

Românii care accesează credite de nevoi personale ar putea beneficia de protecție suplimentară printr-un proiect de lege pregătit de Ministerul Economiei. Inițiativa transpune o directivă europeană și introduce reguli menite să reducă riscurile supraîndatorării și să ofere mai mult control românilor asupra creditelor lor.

Una dintre cele mai importante modificări privind creditul de nevoi personale este introducerea unui „drept de răzgândire”.

Concret, persoanele care încheie un contract de credit de nevoi personale vor avea la dispoziție 14 zile calendaristice pentru a-l anula, fără a fi nevoite să invoce un motiv și fără a suporta penalități sau comisioane. Singura obligație a consumatorului va fi să returneze suma de bani împrumutată.

Pe lângă dreptul de a renunța, legea pune un accent puternic pe prevenirea supraîndatorării. Băncile și IFN-urile vor avea obligația legală de a evalua riguros situația financiară a fiecărui client pentru a se asigura că împrumutul este sustenabil. Mai mult, se introduce o limită clară a gradului de îndatorare.