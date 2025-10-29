Tăieri drastice la ANRE, ASF și ANCOM!

ANRE, ASF și ANCOM se pregătesc să taie din cheltuieli, potrivit legii impuse de Guvern, dar avertizează că măsurile le vor afecta performanța. Cele trei autorități de reglementare urmează să vină în Parlament cu propriile planuri de reducere a costurilor, însă documentele depuse în Parlament arată că multe dintre tăieri rămân neclare – mai ales în privința posturilor de conducere.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) şi-au prezentat rapoartele prin care își asumă să reducă cheltuielile, într-o ședință comună a comisiilor de buget – finanţe şi muncă din Senat şi Camera Deputaţilor.

Potrivit rapoartelor consultate de Digi24.ro, toate cele trei autorități de reglementare fac referire la faptul că în anii trecuți, mai ales în 2024, au făcut deja reorganizări și au redus posturile, implicit și cheltuielile.

„Având în vedere faptul că, la nivelul ANRE, au fost emise în anul 2024 actele administrative prin care s-a realizat delimitarea funcțiilor și structurilor de specialitate de funcțiile și structurile funcționale (de suport), în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 145/2025 privind reducerea numărului de posturi și stabilirea unei noi organigrame, autoritatea va ține cont de actele deja emise, acte care, în esență, respectă criteriile de departajare definite de noul cadru de reglementare”, reiese din raportul ANRE.