Zelenski susține că Ucraina va avea nevoie de finanțare stabilă din partea aliaților săi europeni încă doi sau trei ani!

Donald Trump a susținut apelul Kievului de a instaura un armistițiu imediat pe linia actuală a frontului. Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acţiune asupra Rusiei – Zelenski organizează o şedinţă a Statului Major.

Ucraina este gata să participe la negocierile de pace, dar nu își va retrage în prealabil trupele din teritoriile neocupate de Rusia, așa cum cere Moscova, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agenția Reuters.

Într-o declarație făcută marți în fața jurnaliștilor, Volodimir Zelenski a indicat că ar fi mulțumit dacă negocierile ar avea loc oriunde, cu excepția Rusiei sau a Belarusului, aliat apropiat al Moscovei.

Un summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta în această lună, a fost suspendat după ce Moscova și-a menținut cererile, impunând ca condiție pentru un armistițiu cedarea de către Kiev a mai multor teritorii.

Donald Trump a susținut apelul Kievului de a instaura un armistițiu imediat pe linia actuală a frontului.

„Este absolut clar că abordăm diplomația numai din poziția noastră actuală. Nu vom face niciun pas înapoi și nu vom renunța la nicio parte a statului nostru”, a declarat Volodimir Zelenski.

„Iar rezultatul important este că partea americană a transmis în cele din urmă semnalul public (că) președintele Trump (a) trimis acest mesaj.”

Volodimir Zelenski a adăugat că ar fi bucuros să participe la negocieri, inclusiv în Ungaria, în ciuda rezervelor față de anumite poziții ale prim-ministrului ungar Viktor Orban, care, în opinia sa, „blochează totul pentru Ucraina”.

„Dacă vor exista rezultate, Dumnezeu să ne binecuvânteze și negocierile să aibă loc oriunde”, a declarat el. „Nu contează aproape deloc, dar nu în Rusia, desigur, și cu siguranță nu în Belarus.”

Președintele ucrainean a solicitat, de asemenea, legislatorilor americani să adopte restricții mai severe împotriva Moscovei, după ce Donald Trump a impus sancțiuni celor două mari companii petroliere ruse.

Ucraina va avea nevoie de finanțare stabilă din partea aliaților săi europeni încă doi sau trei ani, a mai declarat Volodimir Zelenski.