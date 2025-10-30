Avocații lui Horațiu Potra susțin că acesta se va întoarce voluntar în România!

Horațiu Potra a transmis, prin intermediul avocaților lui, că se va întoarce voluntar în România și urmează să se predea autorităților.

Horațiu Potra a transmis că vrea să se predea autorităților din România. Christiana Mondea și Șerban Moga, avocații mercenarului, au comunicat că atât el, cât și fratele și fiul acestuia, Dorian și Alexandru Potra, au luat decizia „de a reveni voluntar” în România și „de a se preda autorităților, pentru a fi judecați în fața instanțelor române”.

„Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele”, au comunicat avocații, potrivit Antena 3 CNN.

„Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a transmis Horaţiu Potra prin intermediul apărării sale.

Avocații mercenarului susțin că, de fapt, Horațiu Potra „nu s-a sustras niciodată urmăririi penale” și că „la momentul emiterii mandatului de arestare, era deja în Dubai, unde locuia și își desfășura activitatea în mod legal”.