Cifre-record la Chocolate Saga VII – vizitatori și vânzări aproape duble față de edițiile anterioare. Peste 25.000 de vizitatori unici și vânzări de peste 2 milioane de lei în București!

Ediția de Crăciun a singurului târg de ciocolată din România va avea loc la Iași, la Palas Mall.

Chocolate Saga a VII-a în cifre:

25.000+ vizitatori unici

60+ expozanți din România și Europa de Est

Vânzări directe de peste 2 milioane de lei

5.000+ produse artizanale expuse

20 experiențe artistice și culturale integrate în program

32 de premii castigate de vizitatori și 14 demonstrații live de bean-to-bar, chocolate pairing, arta pralinelor și degustare profesionala de ciocolata.

Peste 25.000 de vizitatori au trecut pragul târgului Chocolate Saga VII, singurul eveniment din România dedicat exclusiv ciocolatei, desfășurat la Biblioteca Națională a României între 24 și 26 octombrie.

Publicul a cumpărat ciocolată în valoare de peste 2 milioane de lei și a degustat produse în valoare similară, marcând astfel cea mai de succes ediție de până acum a evenimentului.

Noile arome de iarnă, figurinele tematice și cadourile gourmet vor fi disponibile în următoarea ediție a târgului, care va avea loc între 14 și 16 noiembrie, la Palas Mall Iași, în cadrul ediției speciale de Crăciun.

Chocolate Saga – târgul de ciocolată care a reunit toate formele de artă

Cea de-a șaptea ediție a adus un concept extins, în care ciocolata s-a împletit cu arta și cultura.

Vizitatorii s-au bucurat de picturi pe față și caricaturi live, un spectacol de musical inspirat de poveștile deserturilor si a cartilor, parfumuri de nișă cu note de ciocolată by Meus Art Parfumery Bucharest, precum și de o expoziție dedicată istoriei ciocolatei – prezentată atât printr-un film documentar, cât și prin panouri interactive ce au ilustrat parcursul fascinant al acestui ingredient de la boaba de cacao la deliciile contemporane.

Astfel, Chocolate Saga VII a devenit un festival multisenzorial, în care gustul, mirosul, muzica, imaginea și emoția s-au unit într-o experiență completă pentru publicul de toate vârstele.

„În sfârșit se văd roadele muncii noastre din ultimii doi ani. Pentru mine, această ediție a fost o confirmare că România are loc pentru un eveniment dedicat ciocolatei artizanale la standarde internaționale. A fost pentru prima dată când am putut spune, cu toată convingerea, că am avut un eveniment complet, de succes – de la public, la expozanți și la locație. Am reușit, în 7 ediții, să aducem această nișă a industriei mai aproape de publicul larg, să educăm gustul, să construim o comunitate și, mai ales, să oferim emoție.” (Adina Istrate, organizator Chocolate Saga)

După 3 ani împreună cu ciocolatierii din România, suntem impresionați de creativitatea și de măiestria pe care ne-o prezintă cu modestie la fiecare ediție a festivalului. Suntem mândri că reușim să-i prezentăm publicului și să le facem vizibile creațiile, reușitele și premiile internaționale pe care le-au câștigat. Ne-am bucurat să vedem atâția copii, atâtea familii și atâtea fețe zâmbitoare parte dintre ei ce au intrat pentru prima oara in Biblioteca Nationala si au promis ca vor reveni. Suntem nerăbdători să continuăm la Iași, unde pregătim o ediție de Crăciun care sperăm să aducă tot atâta bucurie și zâmbete.” (Andreea Ilina, organizator Chocolate Saga)

Kestar – câștigătorul votului publicului la Chocolate Saga VII

Brandul Kestar, producător de ciocolata bean-to-bar din România, a fost desemnat câștigătorul votului publicului, cucerind participanții prin calitatea excepțională și prin poveștile din spatele fiecărei tablete.

„Chocolate Saga este locul unde ne-am născut ca brand, acum un an, și unde revenim de fiecare dată cu emoție. Publicul din București a fost extraordinar – atent, curios și foarte deschis către gusturi autentice. Am simțit o energie fantastică și o recunoaștere reală a muncii noastre. Suntem onorați să plecăm acasă cu premiul publicului și promitem să revenim la Iași cu noi creații inspirate din aromele iernii.” (Octavian Petruț, fondator Kestar)

Companii puternice – sustinere indelungata

„Chocolate Saga ne-a creat contextul unui parteneriat de lungă durata. Credem în susținerea acestei industrii și a clienților noștri în cadrul singurului eveniment dedicat lor și consumatorilor și ne-am alăturat acestei inițiative în ultimii 2 ani. Festivalul a reușit să dezvolte notorietatea ciocolatei artizanale și a ciocolatierilor România, lucru care se observă în tendințele pieței aflată în creștere continuă.” (Marian Anghel, CEO Omnia Gusti)

Aqua Carpatica si Domeniile Samburesti au sustinut Chocolate Saga inca de la primele editii. „Am facut la editiile din Cluj si Bucuresti un pairing de ciocolata si vin pentru care am citit un metru liniar de carti si studii, dar cand am gustat ciocolata cu care am facut pairing, a fost dragoste la prima degustare si o asociere fabuloasa cu tipurile de vin Domeniile Samburesti. De abia astept pairingul de la Iasi, din mini-patria vinului.” (Ionel Barsan, somelier Domeniile Samburesti)

Biblioteca Națională – locația-surpriză care a cucerit publicul și expozanții

Ediția a șaptea a Chocolate Saga a fost găzduită pentru prima dată de Biblioteca Națională a României, o locație elegantă, moderna și luminoasă care a oferit cadrul perfect pentru un eveniment premium. Vizitatorii au fost un public educat, curios, divers care a descoperit Biblioteca Nationala si ciocolata artizanala intr-un context de arta si cultura a gustului.

Următoarea oprire: Iași, 14–16 noiembrie – ediția de Crăciun Chocolate Saga

Chocolate Saga, primul și singurul eveniment dedicat ciocolatei din România, se va desfășura în perioada 14–16 noiembrie la Palas Mall Iași, într-o ediție de Crăciun ce promite arome noi, design festiv și experiențe gourmet pentru toate vârstele.

„Am fost parte dintr-o experiență peste așteptări și mă bucur că am putut completa, prin parfum, tabloul Chocolate Saga. La ediția de Crăciun ne vom întoarce nu doar cu colecția noastră de parfumuri de nișă, ci și cu un atelier dedicat artei de a crea parfumuri. Le vom arăta vizitatorilor cum reușim să aducem pe piele aroma ciocolatei și care sunt cele mai inspirate combinații olfactive.” (Carmen Bănățeanu, fondator Meus Art Perfumery Bucharest)