Liderii PSD reacționează. Premierul Bolojan, chemat în Parlament să dea explicații privind retragerea trupelor americane din România!

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat astăzi solicitarea PSD de chemare a premierului Ilie Bolojan în Parlament pentru a da explicații cu privire la retragerea trupelor americane, reproșându-i „lipsa de reacție” privind „implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României”.

PSD îi solicită premierului Ilie Bolojan explicații cu privire la eșecul diplomatic și militar, și anume retragerea trupelor americane din România, dar și lipsa de reacție a instituției pe care o conduce.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staţionate în România, considerăm necesar ca Prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziţiei Guvernului și a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici.

Solicităm ca domnul Prim-ministru să prezinte:

— evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale și regionale;

— măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite;

— modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect.”, conform cererii adresate Biroului Permanent al Camerei Deputaților de grupul parlamentar al PSD.