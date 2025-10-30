Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță deschiderea, anul viitor, a trei centre de mari arși!

La un deceniu de la tragedia din clubul Colectiv, unde 64 de tineri și-au pierdut viața, România nu are niciun centru de mari arși. Singurul centru de arși a fost cel de la Spitalul Floreasca, închis în urmă cu câteva luni, după ce o pacientă cu arsuri grave s-a infectat cu piocianic și cu Candida auris și a fost la un pas de moarte. După ce sora pacientei a alertat autoritățile, Ministerul Sănătății a trimis Corpul de Control, care a constatat că centrul nu îndeplinea normele legale. Drept urmare, a fost închis.

Acum, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că, în următorul an, trei centre de mari arși se vor deschide în România: la Timișoara, la Târgu Mureș și în București (Centrul de Arși pentru copii la Spitalul Grigore Alexandrescu). Primul dintre ele, cel de la Timișoara, va putea primi primii pacienți la începutul anului 2026.

„În România, în momentul de față, există 35 de paturi de terapie intensivă unde se pot trata pacienți cu arsuri mici și medii. La 10 ani după Colectiv, despre primul Centru de Arși grav la Timișoara, care va fi finalizat anul acesta. Urmează apoi în primăvara anului viitor Centru de Arși grav de la Târgu Mureș și pe finalul anului viitor Centrul de Arși grav pentru copii, primul și singurul din țară de altfel din București, de la Grigore Alexandrescu […]

Eu estimez că primul pacient cu arsuri grave care poate fi tratat în condiții optime în România, în acel spital, va putea intra undeva în luna februarie-martie, după ce se obțin toate avizele de funcționare și după testările microbiologice.

Bunul simț pe care îl am mă face să simt un sentiment de rușine că în 7 ani de zile de la Colectiv, aceste proiecte nu au fost începute, deși existau bani. Acesta e sentimentul pe care îl am. Pot să spun că într-un final apoteotic, la 10 ani în cap de la Colectiv, discutăm despre primul centru care este finalizat, dar a cărui construcție a început în anul 2023„, a declarat ministrul Alexandru Rogobete la Digi 24

Ministrul Sănătății a postat și un mesaj pe Facebook prin care își exprimă indignarea vizavi de indolența autorităților de-a lungul acestor ani.

„Au trecut 10 ani. Zece ani de durere, de rușine, de neputință. Zece ani de când sistemul medical din România a fost zguduit din cele mai fine temelii. De ce până acum 7 ani nu au fost începute centrele de arși? Nu știu… și uneori nici nu mai pot înțelege. Ce știu sigur este că în 2022 le-am început, împreună cu echipa de la Ministerul Sănătății.