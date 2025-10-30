Novartis România și Asociația Pădurea Copiilor sprijină reîmpădurirea și dezvoltarea comunităților locale

Pe 28 octombrie, voluntarii de la Novartis România, împreună cu Asociația Pădurea Copiilor au cules ghinde din Pădurea Sinești, pe care mai apoi le-au însămânțat în PEPI – Pepiniera Educațională Participativă și Incluzivă de la Pasărea, cea mai mare pepinieră comunitară din țară. Acțiunea face parte din inițiativa „Community Day”, un program prin care angajații Novartis Romania se implică activ în protecția mediului și dezvoltarea comunităților locale.

În cadrul acțiunii, au fost colectate aproximativ 60 kg de ghinde, fiind mai apoi însămânțate în Pepiniera Comunitară Pasărea, cu scopul de a crește viitori puieți de stejar. Aceștia vor fi plantați ulterior pentru refacerea ecosistemelor și crearea viitoarelor păduri ale României. Această inițiativă vine în sprijinul comunităților locale din sudul țării, afectate de deșertificare și fenomene meteorologice extreme.

„La Novartis, știința întâlnește speranța. Community Day reprezintă o expresie vie a acestei valori, transformând energia și implicarea colegilor noștri în acțiuni reale pentru comunitate și mediu. Fiecare ghindă plantată simbolizează un pas concret spre un viitor mai sustenabil. Iar implicarea fiecărui coleg se transformă nu doar într-un rezultat colectiv, ci și într-un angajament viu față de mediul înconjurător”, a declarat Evy Bierebeeck, Country President Novartis România.

În paralel cu inițiativele de voluntariat, Novartis România continuă să integreze sustenabilitatea în toate aspectele activității sale, prin măsuri concrete de reducere a impactului asupra mediului. Compania a redus cu 57% consumul de apă în cadrul operațiunilor sale față de nivelul din 2016, cu un progres de 9% față de anul precedent și a diminuat deșeurile destinate eliminării cu 72% comparativ cu anul 2016, o îmbunătățire de 17% față de anul anterior. Toate aceste acțiuni susțin angajamentul companiei de a atinge neutralitatea emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2040, contribuind astfel la protejarea mediului și la un viitor mai sustenabil.

Pădurea Copiilor răspunde din anul 2016 urgenței climatice și sociale din sudul României, unde lipsa pădurilor amplifică efectele schimbărilor de temperatură, afectând direct calitatea vieții comunităților locale. Organizația plantează și îngrijește păduri în zone afectate de fenomene meteorologice extreme, contribuind la atenuarea schimbărilor climatice și la restaurarea

ecosistemelor. Până în prezent, peste 2,3 milioane de puieți au fost plantați și îngrijiți în 50 de localități, dintre care peste 500.000 sunt puieți de stejar. Din 2016 până în prezent, organizația a împădurit 225 hectare cu peste 35 de specii, care au captat cumulativ peste 161.800 de tone de CO₂.

„La Pădurea Copiilor, credem că pădurile nu se construiesc doar cu puieți, ci și cu implicare, responsabilitate și colaborare. Implicarea voluntarilor Novartis România în acțiunile noastre de împădurire ne arată cât de puternic poate fi impactul colectiv: împreună transformăm terenurile degradate în păduri sănătoase și reziliente, iar fiecare ghindă plantată este un pas concret către un mediu mai echilibrat și sustenabil pentru comunitățile locale,” a declarat Teodora-Alexandra Pălărie, Președinte Asociația Pădurea Copiilor.

Pepiniera Educațională Participativă și Incluzivă de la Pasărea funcționează ca incubator pentru puieții aclimatizați, laborator educațional în aer liber și accelerator al implicării comunitare, oferind o legătură directă între efortul voluntarilor și rezultate vizibile în natură.

România se confruntă cu extinderea zonelor aride în ultimele trei decenii, în special în sud și sud-est, iar fenomenele climatice extreme – secetă, deșertificare, inundații, alunecări de teren, vânturi puternice sau variații mari de temperatură – afectează sănătatea, mijloacele de trai și calitatea vieții localnicilor. Conform Strategiei Naționale pentru Schimbări Climatice, împădurirea intensivă este principala măsură de adaptare, iar implicarea mediului privat aduce un impact real asupra comunităților vulnerabile.

Despre Novartis

Novartis este o companie de medicamente inovatoare. În fiecare zi, ne dedicăm misiunii de a reimagina medicina pentru a îmbunătăți și prelungi viața oamenilor, oferind pacienților, profesioniștilor din domeniul sănătății și societăților instrumentele necesare pentru a se confrunta cu bolile grave. Medicamentele noastre ajung la aproape 300 de milioane de oameni din întreaga lume.

Reimaginează medicina alături de noi: vizitează-ne pe www.novartis.ro și urmărește-ne pe LinkedIn.

Despre Asociația Pădurea Copiilor

Pădurea Copiilor răspunde ferm urgenței climatice cu grave consecințe sociale, prin împădurirea terenurilor neproductive din sudul României. Din 2016, organizația plantează și îngrijește păduri în zone afectate din ce în ce mai sever de fenomene meteorologice extreme, contribuind astfel la atenuarea schimbărilor climatice și la îmbunătățirea calității vieții comunităților locale (https://padureacopiilor.ro/).