Trage cu pistolul de la 10 m, dar e și campioană la triatlon

La doar 15 ani, Alexandra Constantinescu este campioană balcanică la triatlon, dar face, în paralel și pentatlon modern.

Campioană balcanică de juniori la triatlon, Alexandra Constantinescu este, la doar 15 ani, una dintre cele mai promițătoare triatloniste din România. Secretul victoriilor ei e pe cât de simplu, pe atât de complicat: doarme de fiecare dată „buștean” înaintea concursurilor!

„De obicei doar dorm înaintea curselor, nu fac nimic altceva. Pot să dorm mult. Mai am vise despre triatlon și bune și rele, dar de obicei pe cele rele încerc să le ignor și să mă concentrez pe ce e în realitate”, recunoaște, inocentă, Alexandra Constantinescu.

Pe lângă triatlon, Alexandra practică și pentatlon modern. Așa că tragerile cu pistolul la țintă, tirul fiind probă a acestui sport, sunt la fel de normale pentru ea ca înotul la triatlon. „Cu pistolul încă ne antrenăm și sperăm să avem rezultate cât mai bune și acolo. Noi tragem cu pistol cu laser de la 10 metri”, povestește polisportiva.

S-a antrenat inclusiv în îmbrăcarea și dezbrăcarea costumului de neopren

În această lună Alexandra a mai bifat o premieră în carieră, după ce în vară a devenit campioană balcanică de junioare: a terminat a doua la un concurs de categoria Elită disputat la Izvorani.

Secretul a fost inclusiv antrenamentul de îmbrăcat și dezbrăcat costumul de neopren, fără de care sportivii nu au voie să participe la proba de înot când apa e rece.

„E dificil la antrenamente să tot exersezi cu neoprenul și obosești la un moment dat. E cam deranjant să tot trebuiască să-l pui, să-l scoți. Și eu, ca toți triatloniștii, fac antrenamente și exersez punerea și dezbrăcarea neoprenului”, mărturisește Alexandra.

Ea a fost foarte mândră de rezultatul de la Izvorani: „Sunt fericită că în prima mea cursă de elită am reușit să am acest rezultat. Am avut un pic mai multe emoții decât la o cursă normală, dar când am intrat în concurs, mi-au trecut toate. M-am simțit în largul meu”.

Când nu face antrenamente, Alexandra se duce cu mare bucurie la liceu. Este în clasa a noua și învață foarte bine!

„La liceu chiar îmi place și școala și profesorii și colegii, îmi place colectivul și eu cred că mă descurc acolo destul de bine. Temele mi se par ușoare, le fac chiar în timpul școlii ca acasă nu prea am timp. Când eram mică mi se părea interesantă meseria de polițist, dar cu timp mi-am dat seama că nu e chiar așa. Și acum m-am schimbat și îmi plac științele exacte, dar încă mă decid ce meserie voi urma”, spune Alexandra, care a fost atrasă încă de mică de matematică, fizică și chimie.