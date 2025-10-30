Trei persoane, reținute în urma explozie din Rahova!

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență după ce locatarii au reclamat miros de gaze și nu a întreținut în condiții de siguranță sistemul de distribuție a gazelor.

Trei persoane – un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL, din București – au fost reținute în acest caz de procurori, pentru distrugere din culpă, urmând ca un magistrat să decidă dacă se impune arestarea preventivă.

De asemenea, anchetatorii au dispus urmărirea penală a celor două companii pentru distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru.

În cazul Amproperty Construct SRL, firmă autorizată de ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, procurorii au solicitat în instanță interzicerea, pe o durată de 60 de zile, a desfășurării activităților de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracțiunea.

„Din cercetările efectuate până în prezent, s-a reținut în esență că, în perioada 16 – 17.10.2025, prin încălcarea dispozițiilor legale sau a instrucțiunilor de lucru, atât suspecții persoane juridice, cât și inculpații persoane fizice, în mod culpabil, nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din București, str. Vicina, Sector 5, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil și producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08, care a avut ca urmare moartea a 3 persoane, vătămarea corporală a 15 persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui număr de 54 de apartamente, precum și distrugerea sau degradarea a unui număr de 30 de autoturisme”, anunță Parchetul într-un comunicat de presă.

În cazul angajatului de la Distrigaz, s-a reținut că, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 – 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, ‘în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucțiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate’.

De asemenea, acuzația adusă companiei Amproperty Construct SRL, precum și a celor doi angajați ai firmei se referă la faptul că ‘aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale’.

Procurorii explică și acuzațiile la adresa Distrigaz.

‘S-a reținut că operatorul de distribuție a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenții de urgență la imobilul din str. Vicina, în intervalul 16.10.2025 (ora 07:08) – 17.10.2025 (ora 08:44), nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația legală privind întreținerea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcție, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineața zilei de 17.10.2025’, spune Parchetul.