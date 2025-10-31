Administrația Trump anunță noi reduceri de trupe americane în Europa de Est

La doar câteva zile după ce Washingtonul a confirmat retragerea parțială a unei brigăzi din România, un nou anunț venit din partea administrației Trump cutremură aliații de pe flancul estic al NATO.

Potrivit publicației Kyiv Post, SUA au informat mai multe guverne europene despre o nouă „reașezare strategică” a efectivelor americane din regiune, o mișcare care ar putea reduce prezența militară în Ungaria, Bulgaria și Slovacia.

Surse oficiale au declarat că Pentagonul pregătește o reducere a trupelor americane din Europa de Est, justificată prin dorința de a stimula capacitățile proprii ale armatelor europene.

Anunțul a fost interpretat de numeroși analiști ca un semnal de slăbiciune pe fondul presiunii ruse tot mai mari la granițele NATO.

Oficialii americani au precizat că nivelurile de trupe din Polonia și din statele baltice vor rămâne neschimbate, o decizie menită să sublinieze cooperare strategică cu aceste țări și investițiile consistente în apărare. Cu toate astea, în capitalele europene persistă temerea că mișcarea anunțată de Washington marchează începutul unei retrageri mai ample din estul continentului.

Liderii ambelor partide de la Washington au avertizat asupra riscurilor pentru securitate europeană. Reprezentantul republican Mike Turner, șeful delegației SUA la Adunarea Parlamentară a NATO, a cerut menținerea unei prezențe americane puternice.

„Avem nevoie de o postură militară robustă și hotărâtă în Europa”, a declarat Turner.

La rândul său, senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră a Comisiei pentru Relații Externe, a calificat planul drept „o greșeală profundă”, amintind că România este unul dintre cei mai dedicați aliați ai SUA, alocând 5% din PIB pentru apărare.

„Retragerea trupelor americane din România subminează în mod direct eforturile recente și binevenite ale președintelui Trump de a intensifica în sfârșit presiunea asupra lui Putin pentru a veni la masa negocierilor”, a spus Shaheen.