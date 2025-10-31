Alegerile locale parțiale din 7 decembrie vor costa peste 67 de milioane de lei, suma urmând să fie aprobată în ședința de vineri a Executivului. Aflați, din cele ce urmează, totul despre cum vor fi cheltuiți acești bani.

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de vineri, o hotărâre privind ”privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025 ”. Alegerile vor costa peste 67 de milioane de lei, conform proiectului de act normativ.

Potrivit hotărârii, pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie, se suplimentează bugetul Ministerului

Afacerilor Interne, al Autorităţii Electorale Permanente, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, al Serviciului de Telecomunicații Speciale precum şi al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În anexă sunt prezentate în detaliu sumele cu pricina, care totalizează peste 67 de milioane de lei.

În proiectul de HG sunt menționate categoriile principale de cheltuieli necesare pentru alegerile din 7 decembrie.

a) cheltuielile privind sediile, dotarea şi funcţionarea birourilor și oficiilor electorale;

b) indemnizaţiile membrilor birourilor și oficiilor electorale, ale personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor, ale informaticienilor, ale operatorilor de calculator, precum şi ale personalului

Ministerului Afacerilor Interne inclus în planurile de măsuri specifice domeniilor ordinii şi siguranţei publice pentru asigurarea securităţii operaţiunilor şi activităţilor derulate pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului electoral, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene;

c) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente, a copiilor de pe listele electorale complementare, a formularelor listelor electorale suplimentare şi ale extraselor din listele electorale;

d) cheltuielile privind întocmirea şi imprimarea tipizatelor şi a celorlalte formulare utilizate în activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare;

e) cheltuielile pentru punerea în aplicare de către personalul Ministerului Afacerilor Interne a planurilor de măsuri specifice domeniilor ordinii şi siguranţei publice pentru asigurarea securităţii

operaţiunilor şi activităţilor derulate pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului electoral, aprobate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene;

f) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;

g) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;

h) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru funcţionarea Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;

i) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;

j) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;

k) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din proceseleverbale privind consemnarea rezultatelor votării;

l) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare privind centralizarea rezultatelor alegerilor locale parțiale

m) cheltuielile pentru urnele de vot, urnele speciale, cabinele de vot, marcajele şi tăbliţele indicatoare, precum şi orice alte elemente privind accesibilitatea secţiilor de votare;

n) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;

o) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor electorale și a timbrelor autocolante;

p) cheltuielile pentru confecţionarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare;

q) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, a documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, cheltuielile de transport aferente predării materialelor şi documentelor rezultate din procesul electoral;

r) cheltuielile de informare a alegătorilor;

s) cheltuielile pentru realizarea de publicaţii, ghiduri, broşuri şi/sau pliante specifice în materie electorală;

t) cheltuielile privind instruirea primarilor, a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a mandatarilor financiari, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor

acestora, a personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;

u) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru amplasarea panourilor electorale;

v) cheltuielile pentru dotarea grupurilor sanitare ale sediilor secţiilor de votare din ţară cu materiale destinate igienei personale;

w) cheltuielile privind organizarea și implementarea proiectului pilot în vederea exercitării independente a dreptului de vot de către alegătorii cu dizabilități de vedere;

x) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral

Hotărârea de guvern ar urma să fie aprobată în ședința de vineri.