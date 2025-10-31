Candidatul independent la Primăria Capitalei, Dan Cristian Popescu: „Bucureștiul are nevoie de soluții reale pentru incluziune, nu doar de declarații!”

De aceea, a mai spus Popescu, odată ales Primar General, voi avea în echipa mea un consilier personal provenit din comunitatea persoanelor cu dizabilități, un om care cunoaște direct nevoile, obstacolele și soluțiile.

Candidatul independent la Primăria Capitalei, Dan Cristian Popescu, a precizat că Bucureștiul are nevoie de soluții reale pentru incluziune, nu doar de declarații.

Potrivit lui dan Cristian Popescu, un oraș corect se construiește împreună cu cei pe care îi reprezintă, nu în locul lor.