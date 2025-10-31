Candidatul independent la Primăria Capitalei, Dan Cristian Popescu: „Bucureștiul are nevoie de soluții reale pentru incluziune, nu doar de declarații!”
Candidatul independent la Primăria Capitalei, Dan Cristian Popescu, a precizat că Bucureștiul are nevoie de soluții reale pentru incluziune, nu doar de declarații.
De aceea, a mai spus Popescu, odată ales Primar General, voi avea în echipa mea un consilier personal provenit din comunitatea persoanelor cu dizabilități, un om care cunoaște direct nevoile, obstacolele și soluțiile.
Potrivit lui dan Cristian Popescu, un oraș corect se construiește împreună cu cei pe care îi reprezintă, nu în locul lor.
„Vreau ca deciziile privind accesibilitatea, mobilitatea, educația, cultura și viața urbană să fie luate cu vocea și experiența oamenilor care se confruntă zi de zi cu aceste realități. De asemenea, stimulentul, prevăzut de legislația locală, trebuie respectat și plătit la zi, nu cu întârzieri majore așa cum se întâmplă în ultimii ani! Este timpul ca administrația să vă asculte cu adevărat!”, a conchis Dan Cristian Popescu.