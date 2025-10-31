Cifrele Mondialului de Tenis de Masă de la Cluj!

România găzduiește, după 72 de ani, o ediție a Campionatului Mondial la tenis de masă, în Cluj-Napoca, în perioada 23–30 noiembrie 2025.

Cluj-Napoca se pregătește să devină, între 23 și 30 noiembrie 2025, capitala mondială a tenisului de masă pentru tineret. România va găzdui, pentru prima

dată în istorie, prestigiosul Campionat Mondial de Juniori, organizat de Federația Română de Tenis de Masă (FRTM), în parteneriat cu Federația Internațională de Tenis de Masă (ITTF).

Competiția se va desfășura la BT Arena din Cluj-Napoca, un centru modern dedicat marilor evenimente sportive.

Reperele competiției:

1 medalie de bronz a cucerit România la ediția trecută, prin echipa masculină U19.

2 categorii de vârstă (U19 și U15)

4 medalii de aur au fost câștigate la București în 1953, prin Angelica Rozeanu, Ella Zeller și Sari Szasz, la Campionatul Mondial destinat seniorilor.

4 mese de competiție, 20 de mese de antrenament

5 probe se vor juca la CM de juniori (echipe, simplu, dublu mixt , dublu femininși dublu masculin)

8 zile pline de emoție și suspans, în care următoarele staruri din tenisul de masă mondial își vor disputa medaliile.

12 echipe la fiecare categorie de vârstă, U19 și U15, feminin și masculin

16 sportivi români participă la ediția de la Cluj-Napoca

16 perechi per probă de dublu, per gen

23–30 noiembrie 2025 este perioada de desfășurare a Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă – Cluj-Napoca

32 de jucători per probă la simplu, per gen

32 de perechi la dublu mixt

72 de ani au trecut de la ultima ediție de Campionat Mondial găzduită de România.

Delegația României la Campionatul Mondial de Juniori 2025 este formată din:

U19 feminin:

Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea, Andreea Jifcu, Andreea Băiașu

U19 masculin:

Iulian Chirița, Dragoș Bujor, Robert Istrate, Robert Podar

U15 feminin:

Patricia Stoica, Maya Madar, Nadalia Ionașcu, Kariss Șerban.

U15 masculin: David Toro, Raul Creucu, Andrei Tîbîrnă, Alexandru Pop