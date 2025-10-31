Crește valoarea tichetelor de masă!

Valoarea nominală a tichetelor de masă va crește de la 40 de lei la 50 de lei, conform anunțului făcut de Ministrul Muncii, Florin Manole. Oficialul a confirmat că s-a ajuns la un consens între reprezentanții sindicatelor și cei ai patronatelor în ceea ce privește majorarea acestui beneficiu.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat vestea pe pagina sa de Facebook: ”O veste bună: avem consens între sindicate şi patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron.”

Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru, a explicat că majorarea nu a fost lăsată la latitudinea formulei de ajustare semestrială, deoarece rezultatul acesteia ar fi fost „infim” din cauza factorilor economici actuali.

„Am venit în schimb cu o valoare nominală care să fie reglementată în afara acestei formule… Astfel, am venit cu propunerea creşterii valorii nominale a tichetului de masă la valoarea de 50 de lei,” a declarat Văcaru.

Legislația românească prevede ajustarea semestrială a tichetelor de masă, însă Ministerul a intervenit direct pentru a asigura o creștere substanțială.

Decizia de majorare subliniază importanța acestor beneficii pentru economia națională.

Potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetători de la ASE, tichetele de valoare (carduri de masă, vouchere de vacanță, tichete sociale) au generat un impact economic semnificativ în anul 2024. Adică 1,4% din Produsul Intern Brut (PIB) al României și au susținut peste 213.000 de locuri de muncă la nivel național.