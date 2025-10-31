Declinul în utilizarea voucherelor de vacanță s-a accentuat în septembrie 2025

Deși voucherele de vacanță continuă să fie utilizate și în septembrie, datele arată o scădere semnificativă față de anul precedent. Comparativ cu aceeași lună din 2024, numărul tichetelor de vacanță emise a fost mai mic cu aproape 85%, iar cel al tichetelor decontate a înregistrat o reducere de 39%.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor, în primele nouă luni ale anului 2025, s-au emis cu aproape 70% mai puține vouchere decât în perioada similară din 2024, iar numărul celor decontate a scăzut cu 31%.

Această diminuare a valorii și volumului voucherelor de vacanță afectează unul dintre puținele instrumente directe de sprijin pentru turismul intern. Consecințele se resimt în întreaga industrie a ospitalității, care se confruntă cu presiuni suplimentare și cu o scădere a atractivității pieței locale, încurajând astfel migrarea turiștilor către destinații externe sau forme de turism nefiscalizate din România.

Diferența dintre ritmul de scădere al voucherelor emise și al celor decontate se explică prin faptul că, în circulație, mai există încă vouchere emise în 2024, în valoare de 1.600 lei. Acestea contribuie temporar la menținerea unui nivel mai ridicat al decontărilor. Odată cu epuizarea acestor tichete, vor rămâne în circulație doar cele emise în acest an, în valoare de 800 lei, al căror volum este, de asemenea, în scădere.

Avertismentele formulate anterior de către specialiștii în turism s-au confirmat: deciziile guvernamentale au avut un impact negativ asupra turismului intern, vizibil încă din prima lună de vară. Reducerea valorii voucherelor de vacanță, creșterea TVA-ului și scăderea puterii de cumpărare, contribuind la deteriorarea progresivă a situației, cu efecte accentuate pentru 2026.

„Este esențial ca Guvernul să intervină rapid și să stimuleze mecanismele economice. Măsurile de austeritate în sectorul public nu trebuie confundate cu o frânare generală a economiei. În lipsa unor acțiuni corective, riscul declanșării unei spirale recesioniste crește, cu consecințe directe: creșterea șomajului și închiderea unui număr tot mai mare de afaceri. Așteptăm decizia fermă ca TVA nu va crește și mai mult de la 1 ianuarie, ceea ce ar pune definitiv pe butuci turismul. Și mai așteptăm o indexare a valorii voucherelor de vacanță, așa cum s-a anunțat pentru indexarea tichetelor de masă de la 40 la 50 lei/ zi”, declară Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte Bibi Group4travel.

În anexă se regăsește un tabel realizat de BIBI Touroperator, care prezintă valorile exacte ale voucherelor emise, returnate și decontate în primele nouă luni ale ultimilor trei ani, conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor.

Despre BIBI Touroperator

BIBI Touroperator, membru BIBI Group4Travel, este unul dintre cei mai importanți touroperatori pe piața locală de turism, specializat pentru România, cu o cifră de afaceri a grupului de peste 13 milioane euro. De numele BIBI se leagă implementarea pentru prima dată în România a conceptului „Înscrieri Timpurii”. Bibi este un brand românesc creat cu 38 de ani în urmă, cu activități în domeniile turism și HORECA.