Marius Lazurca devine (și) consilier prezidențial pentru securitate națională!

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, anunță Administrația Prezidențială.

„Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”.

Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale”, conform comunicatului emis de Administrația Prezidențială.

Marius Lazurca a fost numit la începutul lunii octombrie consilier pe politică externă al președintelui Nicușor Dan. Astfel, după decretul semnat astăzi de către președintele României, Lazurca va fi consilierul președintelui Dan atât pentru securitate națională, cât și pentru politică externă.

Lazurca este cunoscut pentru cariera sa diplomatică și pentru experiența acumulată în posturi importante precum ambasador în Mexic, Ungaria, Republica Moldova sau la Sfântul Scaun. În 15 septembrie a fost rechemat de Nicușor Dan din funcția de ambasador al României la Mexic.

Numele său a fost vehiculat anterior ca posibil șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), însă, până la finalizarea discuțiilor cu partidele din majoritate, detaliile postului nu au fost făcute publice.

Relația de încredere dintre Nicușor Dan și Marius Lazurca are o vechime de peste 30 de ani, cei doi cunoscându-se încă din perioada studenției în Franța, la Sorbona și Ecole Normale din Paris.

Pe lângă activitatea diplomatică, Lazurca a fost și profesor de literatură franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timișoara.

Este deținător al unui master și doctorat de la Universitatea Sorbona și autor de studii în mai multe limbi. Marius Lazurca este căsătorit și tată a șase copii.