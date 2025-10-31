Peste 250 de parlamentari au depus, la Parlament, legea femicidului!

Un număr de 273 de parlamentari au semnat un proiect de lege care, pentru prima dată în țara noastră, introduce în legislație termenul „femicid”, termen care se referă la uciderea unei femei au fete pe criterii de gen. Legea femicidului are cel mai mare număr de susținători din istoria Parlamentului postdecembrist.

Proiectul prevede și majorarea pedepselor pentru infracțiunile care preced un femicid: violența domestică, lovirile, vătămările cauzatoare de moarte, hărțuirea, amenințarea și alte forme de abuz vor fi sancționate mai aspru, în special atunci când victima este o femeie sau membră a familiei agresorului.

Legea definește femicidul drept: „uciderea cu intenție a unei femei sau moartea unei femei ca urmare a unor practici care cauzează vătămări femeilor, indiferent dacă uciderea sau practicile vătămătoare sunt comise de un membru al familiei sau de o terță parte”.

Victoria Stoiciu, senatoare și vicepreședinta PSD, a explicat de ce legea femicidului este inițiativa cu cel mai mare număr de susținătir din istoria postdecembristă a României.

„Unii s-au uitat mereu; diferența e că acum s-au alăturat mult mai mulți. Explicația ține de o creștere a gradului de conștientizare în rândul societății și al aleșilor cu privire la problematica violenței din societate la adresa femeilor. Presa a jucat un rol extrem de important, pentru că, după tragedia de la Cosmopolis, a relatat aproape fiecare caz nou în care o femeie era ucisă. Știi foarte bine: o problemă poate să existe în societate și să fie foarte mare, dar dacă nu există percepția că avem o problemă, e foarte greu să schimbi ceva. Această conștientizare din ultimele șase luni a creat un context favorabil unor modificări care să aducă un plus de siguranță pentru femeile din România”, explică Victoria Stoiciu, pentru ziare.com.