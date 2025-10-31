România revine la Eurovision după doi ani de absență!

Consiliul de administrație al TVR a votat, joi, reîntoarcerea României în concursul internațional de muzică Eurovision, după doi ani de absență. Televiziunea Română a lipsit de la competiție în 2024 și 2025, invocând „constrângeri financiare”.

Decizia vine la câteva luni după ce președintele TVR, Dan Cristian Turturică, spune că postul public va reveni la Eurovision „când vom reseta relația cu producătorii”, explicând că în formula de până acum „companiile câștigă mai mult decât TVR din ce înseamnă Eurovision”, potrivit Paginademedia.ro.

Televiziunea Română nu a mai participat la concursul internațional în 2024 și 2025, în special din motive de buget și de raport cost-audiență. Ultima participare a fost în 2023, când Theodor Andrei nu a reușit să treacă de semifinală și nu a obținut niciun punct, fiind cel mai slab rezultat al României în istoria competiției.

Întoarcerea României vizează Eurovision 2026, care va avea loc la Viena, Austria, în 12 și 14 mai (semifinalele) și 16 mai 2026 (finala), după victoria Austriei din 2025.

Dacă TVR va menține decizia de revenire și va notifica la timp Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), România va putea trimite din nou o piesă în 2-26. Urmează ca televiziunea publică să anunțe formatul de selecție, dacă va fi o selecție națională TVR sau o alegere internă, așa cum au procedat mai multe țări în ultimii ani.

România are trei momente de referință la Eurovision:

Luminița Anghel & Sistem – Kiev 2005, locul 3

Mihai Trăistariu – Atena 2006, locul 4

Paula Seling & Ovi – Oslo 2010, locul 3

După 2010, calificările au devenit mai dificile, iar în ultimii ani în care am intrat în concurs am oscilat între semifinale ratate și clasări modeste în finală.