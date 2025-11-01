Eveniment

Avalanșă de pensionari în magistratură

Criză în magistratură, generată de un nou val record de pensionări, semnate de Nicușor Dan. Nu mai puțin 22 de judecători și procurori pleacă într-o singură zi din sistem, speriați de tăierea pensiilor speciale.

Valul de 22 de decrete de pensionare semnate de Președintele Nicușor Dan vizează nume importante din sistemul judiciar, acoperind instituții cheie la nivel național.

  • Mihail Udroiu – Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).
  • Alexandra Iuliana Rus – Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

  • Colonel magistrat Gheorghe Prelipcean – Procuror militar șef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției Parchetelor Militare (PÎCCJ).

  • Drăgan Adriana-Ligia Drăgan – Prim-procuror cu grad profesional corespunzător PÎCCJ.
  • Ileana-Mihaela Ancuța – Judecătoare la Curtea de Apel București, cu detașare la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), unde ocupa funcția de șef al Serviciului Sinteze.

Retragerile nu se limitează la București, ci afectează sistemul judiciar în toată țara. Printre instanțele și parchetele din care se pensionează magistrați se numără cele din: Sibiu, Brașov, Botoșani, Timișoara, Argeș, Iași, Constanța, Galați, Mediaș, Alba Iulia, Brăila, Ialomița, Vâlcea și Ploiești.

