CNN confirmă: Pentagonul a autorizat Casa Albă să exporte rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina!

Pentagonul a autorizat Casa Albă să exporte rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, concluzionând că livrările nu ar slăbi stocurile americane, decizia politică finală revenind însă președintelui Donald Trump, care până acum a oscilat între reticență și deschidere, potrivit unor oficiali citați de CNN.

Donald Trump a declarat la începutul acestei luni, în timpul unui prânz de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Casa Albă, că ar prefera să nu furnizeze rachetele Ucrainei, deoarece „nu vrem să renunțăm la lucruri de care avem nevoie pentru a ne proteja țara”.

Statul Major Întrunit a informat Casa Albă despre evaluarea sa la începutul acestei luni, chiar înainte ca Trump să se întâlnească cu Zelenski, care a insistat ca rachetele să vizeze mai eficient instalațiile petroliere și energetice din interiorul Rusiei. Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de aproximativ 1.600 km.

Evaluarea i-a încurajat pe aliații europeni ai SUA, care cred că SUA au acum mai puține scuze pentru a nu furniza rachetele, au declarat doi oficiali europeni pentru CNN. Trump a mai spus, cu doar câteva zile înainte de întâlnirea cu Zelenski, că SUA are „o mulțime de rachete Tomahawk” pe care le-ar putea oferi Ucrainei.

Oficialii americani și europeni au fost, așadar, surprinși când Trump și-a schimbat dramatic tonul câteva zile mai târziu, spunând în timpul discursului de deschidere la un prânz de lucru la Casa Albă cu Zelenski că SUA „are nevoie” de rachete Tomahawk. Apoi i-a spus lui Zelenski, cu ușile închise, că SUA nu le va furniza, cel puțin nu încă.

Decizia lui Trump a venit la o zi după ce a vorbit telefonic cu președintele rus Vladimir Putin, care i-a spus lui Trump că rachetele Tomahawk ar putea lovi orașe rusești importante, precum Moscova și Sankt Petersburg – nu ar avea un impact semnificativ pe câmpul de luptă, dar ar afecta relația dintre SUA și Rusia, a relatat CNN.

Trump nu a retras complet rachetele de pe masă, au declarat anterior surse pentru CNN, iar administrația a elaborat planuri pentru a le furniza rapid Ucrainei în cazul în care Trump va da ordinul.