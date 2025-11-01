Duminică, la Timișoara, va fi lansat Grupul de inițiativă pentru constituirea Organizației Județene Acțiunea Conservatoare Timiș

Acțiunea Conservatoare organizează duminică, 02 Noiembrie 2025, începând cu ora 14:00, evenimentul de lansare a Comitetului de Inițiativă pentru constituirea organizației județene ACT Timiș.

Conferința face parte din strategia de extindere în teritoriu a mișcării Acțiunea

Conservatoare, al cărei obiectiv este să finalizeze înființarea structurilor teritoriale în toate județele țării până la sfârșitul acestui an.

La întâlnirea cu membrii și simpatizanții ACT vor lua parte liderul formațiunii, europarlamentarul Claudiu Târziu, și membrii fondatori ai Acțiunii Conservatoare.

Evenimentul se va desfășura în sala de conferințe a Hotelului Perla, din Strada Protopop George Dragomir nr. 9.