Profesorii amenință, din nou, cu greva generală!

Sindicaliștii din educație trag un semnal de alarmă fără precedent. Sistemul se apropie de colaps, iar anul 2026 ar putea aduce atât un val masiv de pensionări, cât și o nouă grevă generală. Liderii FSLI îl acuză pe ministrul Educației, Daniel David, că ignoră problemele reale din școli, în timp ce profesorii lucrează în condiții tot mai grele și sunt plătiți prost.

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) susține că Guvernul a adus sistemul de învățământ într-un punct critic, sugerând că există clase supraaglomerate în preuniversitar.

„A crescut numărul elevilor la clasă, după ce ani de zile ne-am zbătut să fim la nivelul altor țări. Sunt și 38 de elevi la clasă.”, transmite Hăncescu.

El acuză guvernul Ilie Bolojan că „și-a bătut joc și de profesori, și de elevi” și susține că presiunea asupra cadrelor didactice a devenit insuportabilă: „L-aș invita pe un politician să vină el să stea o oră în locul profesorului. Suntem sub apă, respirăm printr-un pai.”

Sindicalistul avertizează că sistemul de educație se va confrunta cu un val de pensionări fără precedent și adaugă că școlile funcționează cu personal insuficient și necalificat.

„Am semnale că anul viitor se va ieși masiv la pensie. Vor fi mii de pensionari. Va fi deficit uriaș. Avem deja 4.000 de necalificați. Suntem singura țară în care avem profesori fără studii.”, mai arată Hăncescu.

Liderul FSLI susține că protestul ce a avut loc miercuri nu este decât primul pas spre o grevă generală, pentru a se atrage atenția asupra nerespectării dascălilor.

„Protestul de miercuri va fi un pas către o grevă generală. Va fi, probabil, o grevă generală când va fi mai greu pentru elevi și părinți, din păcate. Un profesor la plata cu ora e plătit ca un muncitor necalificat, cu 30 de lei pe oră.”, mai arată Hăncescu.

În acest context, Daniel David spune că miza lui fundamentală nu este reforma în genere a sistemului educațional, ci deblocarea posturilor din învățământul preuniversitar și plata cu ora. El justifică măsurile pe care le-a luat prin faptul că nu a mai avut nevoie să solicite bani de la Guvern.

„Miza mea fundamentală, alături de plata cu ora în preuniversitar, este deblocarea posturilor, pe care aş vrea să o obţinem de la început de an, pentru că educaţia a implementat măsurile de reformă şi nu văd de ce să nu avem o libertate pentru angajări.

În legătură cu plata cu ora, aceste măsuri ne-au asigurat salariile şi bursele până la sfârşitul anului. Sunt măsuri fiscal-bugetare fără de care n-am fi avut această situaţie. Evident că, dacă scade valoarea plăţii cu ora, şi motivaţia oamenilor să asume acele ore este mai scăzută. Cu toate astea, orele până la urmă au fost preluate, iar şcoala funcţionează. Asta ce înseamnă?

Înseamnă că, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar şi începem să gândim bugetul pentru anul viitor, trebuie să vedem dacă valoarea plăţii cu ora nu poate fi modificată astfel încât să devină mai atractivă. Asta este opţiunea mea pe termen scurt”, a explicat ministrul Daniel David într-o intervenţie la Digi24.

Daniel David nu a spus, însă, valoarea plăţii cu ora pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, nici data de la care ar urma să fie majorată aceasta.

„Am spus că este interesul meu pe termen scurt şi am spus că vom discuta când lucrăm pentru bugetul de anul viitor, de când putem face acest lucru şi în funcţie de indicatorii fiscal-bugetari pe care o să-i avem. Nu vă pot spune acum exact din ce lună şi cum, dar este printre primele măsuri pe care aş dori să le iau şi să le prindem în bugetul pe anul viitor, pe care o să începem să-l discutăm cândva din sfârşitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie”, a precizat ministrul.

David a adăugat că, „văzând motivaţia mai scăzută”, va trebui crescută această valoare, „nu la nivelul la care a fost”, dar va trebui crescută „într-o logică educaţională”.