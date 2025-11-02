Guvernul Bolojan va scădea, anul viitor, numărul permiselor de muncă pentru lucrătorii străini!

Guvernul va elibera anul viitor cel mult 90.000 de permise de muncă pentru lucrătorii străini, cu 10.000 mai puține decât în acest an. Decizia a fost luată în urma discuțiilor dintre Guvern, patronate și sindicate, în ciuda opoziției angajatorilor, care ar fi dorit majorarea numărului de permise la 150.000. Ministrul Muncii a dezvăluit că această reducere reprezintă, de fapt, o măsură de precauție, având în vedere posibilitatea unui „anumit număr de disponibilizări” în perioada următoare.

Într-un interviu acordat unui post TV, Florin Manole a afirmat că nu este „adversarul acelor oameni (angajații străini – n.r.), pentru că ei plătesc taxe și muncesc onest în această țară.

În același timp însă, având în vedere că Institutul Național de Statistică ne-a transmis faptul că există posibilitatea de a avea un anumit număr de disponibilizări în anul viitor, am considerat de cuviință ca, în anticiparea acestor probleme sociale, să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”, a declarat ministrul Muncii.

În cadrul discuțiilor legate de salariul minim, sindicatele au acuzat faptul că, prin creșterea numărului de angajați străini, patronii ar pune presiune pe angajații români să accepte salarii mai mici și condiții de muncă mai grele.