Salariile angajaților din ANAF care nu fac performanță vor fi tăiate!

ANAF va introduce, ca parte a angajamentelor asumate în cadrul PNRR, un sistem de penalizare și bonusuri, aplicat în funcție de îndeplinirea unor criterii de performanță. România se confruntă cu probleme grave pe partea de colectare TVA, iar instituția a fost recent implicată într-un scandal major, după ce șeful ANAF a afirmat că inclusiv gemurile produse în casă de gospodine afectează colectarea TVA.

Adrian Nica, președintele ANAF, a afirmat că alte țări au cerut asistență pentru a îmbunătăți calculul deficitului de TVA.

„Aşteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special”, a spus acesta, precizând ca la noi ultima raportare este din 2022.

Angajații care au o evaluare slabă în ce privește îndeplinirea criteriilor de performanță (stabilite în funcție de tipul activității) vor fi sancționați cu o reducere de 10%, iar cei care îndeplinesc aceste criterii, ar încasa un bonus de 10%, scrie Profit.ro.

Conducerea ANAF analizează măsura și va lua în calcul dacă o tăiere de salarii e necesară pentru toți angajații sau numai pentru cei de la unele structuri, cum sunt inspecția fiscală sau executarea, posibil și Antifrauda.

De partea cealaltă, la nivelul instituției se analizează dacă este justificată o aplicare pentru toți angajații, conducerea înclinând mai degrabă pentru o abordare în funcție de specificul activității și o aplicare doar la unele structuri, cum sunt inspecția fiscală sau executarea, posibil și Antifrauda.