A murit fostul vicepreşedinte al SUA, Dick Cheney!

Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al SUA în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa.

„Fostul vicepreşedinte Dick Cheney a murit din cauza complicaţiilor unei pneumonii şi a unei boli cardiace şi vasculare”, potrivit unui comunicat al familiei dat publicităţii marţi dimineaţă. Soţia sa, Lynne, şi fiicele sale, Liz şi Mary, erau alături de el când a murit, luni seara, a declarat familia.

De-a lungul vieţii sale, Cheney suferise cinci atacuri de cord începând din 1978, iar în martie 2012, după 20 de luni pe lista de aşteptare, a primit un transplant de inimă.

Cheney, care a renunţat la studiile la Yale şi a evitat să servească în Vietnam, a devenit de-a lungul vieţii un gigant al politicii republicane, notează The Guardian.

A fost consilier la Casa Albă în timpul lui Richard Nixon, cel mai tânăr şef de cabinet al Casei Albe în mandatul lui Gerald Ford, apoi congresman în timpul lui Ronald Reagan, secretar al apărării în mandatul lui George Bush tatăl şi apoi vicepreşedinte în mandatul lui George W. Bush.

Dick Cheney rămâne un personaj politic emblematic în Statele Unite, a cărui campanie pentru o reacţie militară la atacul terorist din 11 septembrie a deschis calea pentru un război nepopular în Irak şi i-a consolidat reputaţia ca unul dintre cei mai puternici, dar şi polarizanţi vicepreşedinţi din istoria SUA.

În calitate de vicepreşedinte al lui George W. Bush între 2001 şi 2009, Cheney a întruchipat determinarea fermă de a face tot ce era necesar pentru a preveni noi acte de terorism pe teritoriul SUA. Veteran a trei administraţii prezidenţiale anterioare, inclusiv o perioadă în calitate de secretar al apărării pentru tatăl lui Bush, lui Cheney i s-a acordat o mare libertate de acţiune, dar şi respect în chestiunile militare care au dominat mandatul lui Bush, acumulând o influenţă rar întâlnită la un vicepreşedinte, scrie Bloomberg.

El a venit la putere cu intenţia de a revigora preşedinţia SUA, care, în opinia sa, fusese slăbită de Legea cu privire la puterile de război şi de alte legi din anii 1970, inspirate de războiul din Vietnam şi de scandalul Watergate.

Atacul din 11 septembrie 2001 al al-Qaida, care a ucis aproximativ 3.000 de persoane în SUA, a consolidat obiectivul politic de lungă durată al lui Cheney cu un nou accent pe terorism şi arme de distrugere în masă.

Fiica sa, Liz Cheney, a încercat să-i ducă mai departe moştenirea politică şi a fost reprezentantă a statului Wyoming şi un membru de frunte al conducerii republicane în Camera Reprezentanţilor din SUA până când a intrat în conflict cu Donald Trump şi a intrat în dizgraţie, deşi a rămas o voce respectată.