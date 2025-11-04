Accident grav în Capitală între un tramvai și un autobuz STB. Opt persoane, rănite!

Un accident grav s-a petrecut marți dimineață, în Capitală, între un tramvai și un autobuz STB. Opt persoane au fost rănite, dintre care șapte au fost duse la spital.

Potrivit primelor informații, opt persoane au fost rănite în urma impactului dintre un tramvai și un autobuz STB. Șapte dintre acestea au fost transportate la spital. Două persoane au fost duse la Spital Clinic de Urgenta Bucuresti, patru la Spital Universitar de Urgenta Bucuresti și una la Spital Militar Central.

Din fericire, nu au fost persoane incarcerate. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, trei SMURD, o autospeciala pentru transport victime multiple.

Potrivit primelor informații, șoferul autobuzului STB a fi folosit telefonul mobil în timp ce era la volan.

”Societatea de Transport București STB SA a declanșat procedura de cercetare disciplinară în cazul conducătorului auto surprins utilizând telefonul mobil în timpul conducerii unui vehicul de transport public.

Conform art. 36 alin. (3) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii unui vehicul este interzisă prin lege. De asemenea, potrivit art. 247 din Codul Muncii, astfel de fapte reprezintă abateri disciplinare grave, sancționabile în funcție de gravitate, inclusiv cu desfacerea contractului individual de muncă.

Regulamentul intern al STB SA interzice utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii, iar încălcarea acestor prevederi atrage automat demararea procedurilor disciplinare.

STB SA respectă activitatea miilor de șoferi, vatmani și angajați care își desfășoară activitatea cu profesionalism și responsabilitate, asigurând zi de zi transportul bucureștenilor în condiții de siguranță. Comportamentele care pun în pericol siguranța călătorilor nu sunt tolerate.

STB SA va aplica toate măsurile prevăzute de lege și de regulamentul intern pentru a menține standardele de siguranță și profesionalism impuse de activitatea de transport public”, au transmis reprezentanții STB.