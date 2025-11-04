Alarmant: România a ajuns să importe 60 la sută dintre legume!

România a ajuns să importe 60 la sută dintre legume. Prețurile sunt tot mai mari în piețe și, pe deasupra, nici măcar nu sunt din culturile agricultorilor români.

Importăm 60 la sută din legume, producem doar 40 la sută și mare parte din acestea merg la străini.

România, deși are un potențial agricol uriaș pe hârtie, a ajuns să importe 60% din legume. În piețe și supermarketuri rafturile sunt pline cu produse din Turcia, Polonia, Spania sau Grecia, în timp ce legumele românești fie sunt tot mai rare, fie pleacă direct în export. În Matca, cel mai mare bazin legumicol din țară, producătorii spun că ultimele roade se duc în străinătate, în timp ce pe piața internă apar scumpiri record.

Castraveții ajung la 8 lei, vinetele la 10 lei, iar roșiile la 30 de lei kilogramul.