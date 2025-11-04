BusinessDeschidere

Alarmant: România a ajuns să importe 60 la sută dintre legume!

0

România a ajuns să importe 60 la sută dintre legume. Prețurile sunt tot mai mari în piețe și, pe deasupra, nici măcar nu sunt din culturile agricultorilor români.

Importăm 60 la sută din legume, producem doar 40 la sută și mare parte din acestea merg la străini.

România, deși are un potențial agricol uriaș pe hârtie, a ajuns să importe 60% din legume. În piețe și supermarketuri rafturile sunt pline cu produse din Turcia, Polonia, Spania sau Grecia, în timp ce legumele românești fie sunt tot mai rare, fie pleacă direct în export. În Matca, cel mai mare bazin legumicol din țară, producătorii spun că ultimele roade se duc în străinătate, în timp ce pe piața internă apar scumpiri record.

Castraveții ajung la 8 lei, vinetele la 10 lei, iar roșiile la 30 de lei kilogramul.

Citește și
Business

PENNY deschide noul depozit logistic de la Mihăilești, o investiție de 35 de milioane…

Business

România, promovată la WTM London 2025 de BIBI Touroperator

Business

Auchan și BRD lansează, în premieră în România, un pachet de soluții de finanțare…

Sanatate

Noul Cod de Deontologie Medicală, adoptat. Informaţiile pseudoştiinţifice, pedepsite…

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.