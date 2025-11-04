Auchan și BRD lansează, în premieră în România, un pachet de soluții de finanțare sustenabilă, dedicat susținerii tranziției durabile a furnizorilor retailerului

Pachetul de finanțare sustenabilă a fost lansat în cadrul Climate Supplier Event by Auchan, aflat la cea de-a doua ediție și organizat sub egida Climate Change Summit

Auchan România și BRD – Groupe Société Générale anunță lansarea în premieră a unui pachet de finanțare sustenabilă dedicat exclusiv furnizorilor Auchan. Această inițiativă face parte dintr-un parteneriat strategic ce susține decarbonizarea operațiunilor și a produselor alimentare și nealimentare. În baza acestui program, companiile partenere pot accesa finanțări în condiții favorabile pentru investiții în eficiență energetică, mobilitate electrică, tehnologii cu amprentă scăzută de carbon sau soluții care reduc consumul de resurse naturale. De asemenea, furnizorii Auchan pot beneficia de credite corelate cu obiectivele de sustenabilitate. Acest demers marchează o premieră națională, reprezentând o colaborare unică între un retailer și o instituție financiară, construită pentru a sprijini direct companiile în tranziția către modele de business mai sustenabile.

Programul se adresează furnizorilor Auchan România, atât IMM-uri, cât și companii mari și SPV-uri (special purpose vehicles) din diverse sectoare, care doresc să investească în soluții mai bune de eficiență energetică sau să dezvolte planuri de decarbonizare. Acestea vor avea acces la soluții financiare avantajoase și la o rețea de consultanți specializați care îi vor sprijini în definirea obiectivelor și măsurarea progreselor. Companiile eligibile pot aplica pentru o gamă extinsă de finanțări sustenabile, care acoperă o arie diversă de investiții sau obiective de sustenabilitate, precum:

credite corelate cu obiective de sustenabilitate

credite pentru energie regenerabilă

credite pentru investiții în instalații fotovoltaice

credite pentru proiecte de eficiență energetică și clădiri eficiente energetic

credite de finanțare a soluțiilor de transport și mobilitate cu amprentă scăzută de carbon

credite destinate proiectelor de finanțare a economiei albastre, care optimizează utilizarea resurselor de apă

„Această inițiativă unică dedicată furnizorilor noștri vine în contextul Programului Parteneri pentru Decarbonizare, prin care oferim oportunitatea companiilor din România să aibă acces la finanțare sustenabilă în condiții avantajoase. Obiectivul este să creăm un ecosistem în care furnizorii Auchan au acces la finanțare pentru a-și optimiza operațiunile și pentru a crește reziliența agriculturii și economiei românești în fața schimbărilor climatice. Efectul acestor măsuri va avea impact în reducerea emisiilor de carbon, precum și oportunitatea de a reduce costuri prin creșterea eficienței sau prin optimizarea operațiunilor. Încurajez furnizorii Auchan să abordeze cu maximă deschidere acest parteneriat, care a fost special gândit pentru ei. Le mulțumim partenerilor de la BRD pentru faptul că au înțeles provocările pe care le au furnizorii noștri în acest context economic marcat de urgența climatică”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate Auchan România.

„Ne bucurăm să sprijinim tranziția sustenabilă a companiilor românești prin intermediul acestui parteneriat strategic cu Auchan. Această inițiativă este mai mult decât o soluție de finanțare: este un catalizator pentru transformarea unui întreg ecosistem de furnizori, de la producători la retaileri. Prin sprijinirea furnizorilor în realizarea unor investiții în tehnologii cu amprentă redusă și în decarbonizare, contribuim la construirea unei economii mai reziliente și mai competitive. La BRD, credem că sustenabilitatea și performanța merg mână în mână și dorim să fim un partener pe termen lung în această călătorie”, a spus Jean-Philippe Guillaume, Director General adjunct, BRD Groupe Société Générale.

Programul contribuie, de asemenea, la reducerea riscului de credit pe termen lung, prin implementarea unor planuri de decarbonizare și prin consolidarea rezilienței companiilor participante. În plus, procesul intern de analiză a cererilor de finanțare este optimizat pentru un timp de răspuns rapid, iar partenerii implicați vor beneficia de o poziționare mai solidă în piață și în lanțul de valoare, prin alinierea la obiectivele globale de mediu și sustenabilitate.

Programul de finanțare sustenabilă a fost lansat oficial în cadrul Climate Supplier Event by Auchan, aflat la cea de-a doua ediție și organizat sub egida Climate Change Summit – cel mai important forum din Europa Centrală și de Est dedicat combaterii schimbărilor climatice. Evenimentul a reunit peste 100 de furnizori și parteneri ai Auchan România, alături de experți în sustenabilitate și reprezentanți ai mediului de afaceri, pentru a identifica soluții concrete privind reducerea emisiilor și creșterea competitivității în lanțul de aprovizionare alimentar.

Mai multe detalii despre parteneriat și criteriile de eligibilitate sunt disponibile la: https://www.brd.ro/parteneriat-brd-auchan

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu aproape 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 50 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile competitive, în fiecare zi.

Despre BRD – Groupe Société Générale

BRD – Groupe Société Générale operează o rețea de 356 de unități. Activele totale ale băncii la finalul lunii septembrie 2025 însumau 94 miliarde RON.

BRD face parte din Société Générale, o bancă europeană de prim rang și un actor major în economie de peste 160 de ani. Grupul Société Générale are 119.000 de angajați care servesc peste 26 de milioane de clienți în 62 de țări din întreaga lume și operează prin trei linii de business complementare, care integrează oferte ESG pentru toți clienții săi: