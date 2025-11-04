PNL și USR decid un candidat comun împotriva lui Ciolacu la CJ Buzău

Organizațiile județene Buzău ale PNL și USR au decis luni, în urma unei ședințe comune, susținerea lui Mihai Răzvan Moraru pentru funcția de președinte al Consiliului județean la scrutinul din 7 decembrie.

USR și PNL vor avea candidat comun pentru șefia Consiliului Județean Buzău. „Această decizie reprezintă un moment istoric pentru politica locală, marcând prima alianță de acest tip între cele două partide de dreapta, la nivelul județului, cu scopul comun de a oferi o alternativă serioasă și competentă la administrația PSD”, se arată într-un comunicat transmis luni.

Președintele PNL Buzău, Adrian Mocanu, a subliniat importanța alianței și necesitatea unui candidat comun al dreptei, care să poată aduce o schimbare reală în județ. „Ar fi fost simplu să nominalizăm un candidat doar din partea PNL, dar am fi sacrificat un coleg fără șanse reale. Cred că numai în urma unei alianțe avem șanse să ne debarasăm de PSD și, mai ales, de Marcel Ciolacu. Este vremea unui candidat serios, un om de afaceri care a demonstrat că poate face performanță în mediul privat”, a spus președintele PNL Buzău, potrivit comunicatului.

Candidatul comun al PNL și USR la CJ Buzău, Mihai Răzvan Moraru, antreprenor buzoian, a declarat că intră în această competiție din dorința de a rupe dominația PSD și de a demonstra că Buzăul poate fi condus eficient, transparent și fără partizanat politic. „Am venit în acest proiect pentru că nu pot accepta ca Buzăul să fie un județ de mâna a doua. Nu am venit să fac figurație. Cred că se poate câștiga și sper ca toate forțele care își doresc altceva pentru județul Buzău să vină alături de noi”, a spus Mihai Răzvan Moraru.