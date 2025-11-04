România, promovată la WTM London 2025 de BIBI Touroperator

În perioada 04–06 noiembrie 2025, BIBI Touroperator participă la World Travel Market (WTM) London, unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism. România este prezentată printr-un stand ce pune în valoare autenticitatea culturală, frumusețea naturală și tradițiile locale.

Vizitatorii sunt invitați să descopere o destinație plină de contraste: de la castele impunătoare și sate pitorești, la orașe vibrante și o gastronomie locală rafinată, România se prezintă ca o alegere tot mai populară pentru turiștii britanici.

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în primele opt luni ale anului 2025, România a primit 97.787 de turiști britanici, înregistrând o creștere de 13,75% față de aceeași perioadă din 2024. Astfel, Regatul Unit se clasează pe locul 4 în ceea ce privește atragerea turiștilor britanici, după Germania, Italia și Israel.

Aceștia preferă în special marile orașe dar și satele tradiționale, fiind atrași de valorile autentice și bucătăria locală.

BIBI Touroperator se alătură celor 18 expozanți naționali din standul oficial al României, unde vor fi organizate prezentări și activități menite să evidențieze diversitatea și atractivitatea destinațiilor turistice românești.

Domnul Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și owner BIBI Touroperator, va fi disponibil pe durata evenimentului pentru interviuri, declarații și intervenții live de la fața locului, oferind detalii despre participarea la târg și perspectivele de promovare a României pe piața britanică.