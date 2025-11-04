Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va fi primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan!

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei.

Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (Bucureşti, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

”Preşedintele României şi Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025. Pe agenda discuţiilor Preşedintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă

Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare”, se arată într-un comunicat remis de instituție.

În programul oficial al Secretarului General al NATO mai figurează întâlniri cu alţi oficiali români, precum şi participarea la un eveniment de diplomaţie publică.