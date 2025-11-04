Totul despre partida Basel-FCSB

Meciul FC Basel – FCSB, din etapa a patra a fazei principale din Europa League, va fi arbitrat de albanezul Juxhin Xhaja. Partida este programată, joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 19:45, în direct pe Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Juxhin Xhaja va fi ajutat la cele două linii de Arber Zalla şi Rejdi Avdo, iar arbitru de rezervă va fi Olsion Yzeiraj. În camera VAR se vor afla un italian şi un albanez: Michael Fabbri şi Kreshnik Barjamaj.

Este important de menționat că Juxhin Xhaja nu este străin de meciurile lui FCSB. În sezonul precedent, a condus partida cu Hoffenheim, scor 0-0, din Europa League. De asemenea, albanezul a mai arbitrat-o o dată pe FCSB, pe 3 august 2023, când roş-albaştrii câştigau cu 3-2 meciul cu echipa bulgară ŢSKA 1948, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” şi se calificau în turul al treilea preliminar Conference League.

După trei etape, FCSB ocupă locul 28 în clasament, cu trei puncte (o victorie, două înfrângeri). Basel este pe 24, tot cu trei puncte.

Programul lui FCSB din faza principală din Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

Etapa 2: FCSB – Young Boys 0-2

Etapa 3: FCSB – Bologna 1-2

Etapa 4: FC Basel – FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45

Etapa 5: Steaua Roșie – FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00

Etapa 6: FCSB – Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00

Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00

Etapa 8: FCSB – Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00