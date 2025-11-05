Burger King deschide pe 5 noiembrie al doilea restaurant din Ploiești, în Shopping City Ploiești

Burger King continuă extinderea pe piața din România și anunță deschiderea celui de-al doilea restaurant din Ploiești, situat în Shopping City Ploiești. Noul spațiu aduce faimosul gust flame-grilled și experiența autentică Burger King mai aproape de comunitatea locală și consolidează totodată prezența brandului în regiunea de sud a țării.

Pentru a marca a doua deschidere din oraș, primii 100 de vizitatori din ziua inaugurării primesc un burger Whopper Jr. din partea casei. De asemenea, pe parcursul zilei de 5 noiembrie,

Toți fanii se vor putea bucura de activări și experiențe interactive pe parcursul întregii zile, precum jocul Spin the Capsule, unde pot câștiga instant premii, și Social Media Crown Challenge, dedicat celor care vor să intre în spiritul Burger King.

„Orașul Ploiești este unul important pentru Burger King, cu o comunitate de clienți fideli și pasionați de gustul flame-grilled. Deschiderea acestui nou restaurant în Shopping City Ploiești este un pas firesc în extinderea rețelei noastre și o dovadă a angajamentului de a oferi o experiență de calitate bună, consecventă, în toate restaurantele noastre din țară”, a declarat Raluca Lupu, Head of Operations Burger King & Popeyes România.

Deschiderea din Ploiești marchează un nou pas în strategia de dezvoltare pe termen lung a Burger King în România, în anul în care brandul împlinește 6 ani pe piața locală. În ultimii trei ani, compania a inaugurat peste 30 de restaurante și continuă să investească în extinderea rețelei și în îmbunătățirea experienței oferite clienților din întreaga țară.