Candidatul independent la Primăria Capitalei, Dan Cristian Popescu, vrea introducerea unei taxe pentru toate mașinile înmatriculate în alte județe care intră, zilnic, în Capitală: “Dacă vrem un București european, trebuie să-l tratăm ca pe unul!”

Candidatul independent la Primăria Capitalei, Dan Cristian Popescu, care este și consilier general, și-a exprimat speranța că în această lună va intra în dezbatere publică propunerea sa legată de taxa pentru toate mașinile înmatriculate în alte județe care intră în Capitală zilnic.

Potrivit lui Popescu, Bucureștiul este blocat nu doar de mașinile noastre, ci și de sutele de mii de autovehicule care vin zilnic din afara București-Ilfov.

Candidatul independent la Primăria Capitalei a punctat că orașul suportă poluarea, aglomerația, uzura infrastructurii — în timp ce costurile de întreținere sunt plătite doar de cei care locuiesc aici.

De aceea, a mai spus Popescu, reiterez propunerea mea legată de taxa pentru toate mașinile înmatriculate în alte județe care intră în Capitală zilnic.

În opinia sa, această decizie nu este luată pentru a pedepsi pe cineva, ci pentru a restabili echitatea și a reduce traficul inutil.

Popescu și-a exprimat convingerea că banii strânși vor merge exclusiv către:

extinderea parcărilor de tip Park & Ride la intrările în oraș,

modernizarea transportului în comun,

piste sigure pentru biciclete și trotinete,

reducerea reală a timpului petrecut în trafic.

“Cine locuiește și lucrează în București-Ilfov nu plătește. Cine vine ocazional are alternativă: parchează înainte de oraș și folosește transportul rapid. Această măsură nu este împotriva oamenilor. Este pentru un oraș care respira și se mișcă. Dacă vrem un București european, trebuie să-l tratăm ca pe unul. Asta înseamnă decizii curajoase, nu populism!”, a conchis Dan Cristian Popescu.