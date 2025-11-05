CEC Bank dă startul Black Friday cu o ofertă unică: 36 de rate fără dobândă la cardul de credit

CEC Bank derulează o campanie de extindere până la 36 de luni a numărului de rate fără dobândă, la cardurile de credit ale băncii.

Campania este valabilă în perioada 1 noiembrie 2025 – 31 decembrie 2025.

„Prin această ofertă, prin care ceea ce cumperi azi poţi plăti în mult mai multe luni, ne propunem să oferim clienţilor flexibilitate şi control asupra bugetului lor, pentru a face achiziţii fără a simți imediat presiunea costurilor financiare. Cardul de credit de la CEC Bank devine astfel un partener real în planurile de consum și investiţii personale ale clienților noștri”, a declarat Adina Călin, director al Direcției Produse și Servicii Bancare în cadrul CEC Bank.

Tranzacțiile efectuate la comercianți în perioada campaniei prin cardurile de credit emise sau care se vor emite până în ultima zi a acestui an și care au serviciul de rate activat, cu valori cuprinse între 2.400,01 lei și 3.600 lei inclusiv, vor beneficia de până la 24 de rate egale fără dobândă, iar cele cu valori mai mari de 3.600 lei – de până la 36 de rate egale fără dobândă.

Cardul poate fi obținut 100% online sau din orice unitate CEC Bank și poate fi utilizat la orice comerciant din lume.

Avantaje

Zero comisioane la comercianți și perioadă de grație de până la 59 de zile

Plătești cu telefonul sau ceasulPrin Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay

Poți activa/suspenda rapid planul de rate din Mobile Banking sau prin telefon

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

Despre Grupul CEC Bank

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice – producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/.