Deputatul Robert Alecu pune “punctul pe i” în plenul Camerei: “A iubi țara nu este o vină, ci o datorie!”

Deputatul Robert Alecu a prezentat, astăzi, în plenul Camerei, o declarație politică intitulată “Avem o Țară – și o datorie”.

„A fost nevoie doar de un cântec pentru ca unii să își amintească din nou că România trebuie pusă la punct. „Avem o Țară”, cântecul intonat de un cor de copii în Catedrala Națională, a fost catalogat drept o provocare. Nu pentru conținutul său – curat, moral și creștin –, ci pentru o presupusă semnătură, vehiculată de oameni grăbiți să arate cu degetul. Din acel moment, adevărul a fost lăsat deoparte. S-a declanșat o nouă vânătoare ideologică”, a punctat, în intervenția sa, deputatul Robert Alecu.

Potrivit lui Robert Alecu, versurile nu aparțin lui Radu Gyr, ci maicilor de la Mănăstirea Diaconești, județul Bacău, și au fost scrise în anul 2007. Dar chiar, a mai spus deputatul, și dacă ar fi fost ale lui Radu Gyr, textul nu glorifică nicio mișcare politică, nu justifică crime și nu incită la ură.

„Avem o țară ca o gură de rai, avem o cruce și un împărat.” Acesta este conținutul real. Nimic mai mult, nimic ascuns. Un cântec despre neam, credință și speranță. A-l transforma într-un delict cultural arată cât de departe s-a ajuns cu cenzura travestită în morală”, a completat Alecu.

Potrivit acestuia, OUG 31/2002 pedepsește propaganda fascistă și cultul criminalilor de război, însă nu pedepsește poezia, nici cântecul, nici rugăciunea. A cere autosesizarea Parchetului pentru o piesă cântată de un grup de copii nu o poți numi vigilență, ci, mai degrabă, abuz moral, a adăugat deputatul Acțiunii Conservatoare, care și-a exprimat convingerea că devine cu atât mai grav când solicitarea vine din partea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România

Mai mult, Robert Alecu a reamintit faptul că „Elie Wiesel” este o instituție finanțată din bani publici, astfel, încât, cine vorbește pe bani publici trebuie să o facă cu răspundere și cu respect față de adevăr, nu în logica stigmatizării.

Totodată, Robert Alecu a reiterat faptul că România este astăzi singurul stat din Europa care predă, ca disciplină distinctă și obligatorie, „Istoria evreilor. Holocaustul”. Și asta, mai spune deputatul, nu dintr-o nevoie firească de cunoaștere, ci dintr-o teamă instituționalizată de a nu fi judecați greșit. Din acea teamă s-a născut, treptat, deprinderea de a vorbi cu precauție, chiar și atunci când spunem adevărul, a motivat acesta.

“Biserica Ortodoxă Română nu are nevoie să fie tolerată. Are dreptul să fie respectată. Ea a fost și rămâne coloana vertebrală a neamului românesc. În jurul ei s-au păstrat limba, credința și statornicia acestui popor. Avem o țară, avem credință, avem sfinți în rai. Acesta este adevărul care nu poate fi interzis.

Și totuși, în fața zgomotului, trebuie spus limpede: a iubi țara nu este o vină, ci o datorie. Cine înțelege asta, înțelege de ce s-a cântat. Cine nu, caută vinovați acolo unde nu există. Avem o țară, avem credință, avem sfinți în rai. Cât timp vom ști să le prețuim, România nu va avea nevoie să se justifice în fața nimănui.

România nu se rostește în șoaptă. România se cântă cu demnitate”, a conchis Robert Alecu.