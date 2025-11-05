Elon Musk vrea să blocheze soarele și să reducă încălzirea globală!

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a intrat într-una dintre cele mai controversate dezbateri climatice ale timpului nostru: dacă oamenii ar trebui să încerce să răcească planeta prin diminuarea luminii solare.

Luni dimineața, Elon Musk a scris pe X, platforma pe care o deține, pentru a-și împărtăși gândurile despre gestionarea radiației solare (SRM), o tehnică de geoinginerie care ar implica reflectarea unei părți din razele Soarelui departe de Pământ.

Pe măsură ce temperaturile globale se apropie periculos de pragurile critice, iar obiectivele internaționale privind emisiile continuă să fie insuficiente, SRM a câștigat atenție ca o soluție climatică de ultimă instanță.

Musk a spus că sateliții pot fi folosiți pentru a controla cantitatea de lumină solară care ajunge pe planetă.