Florin Talpan își savurează victoria după ce a cîștigat, definitiv, procesul pentru marca Steaua cu FCSB!

Florin Talpan, juristul CSA Steaua București, este în extaz după ce a câștigat procesul pentru marcă cu FCSB. El transmite că, datorită perseverenței și pregătirii sale profesionale, a fost făcut posibil un lucru inimaginabil. Avocatul FCSB a transmis, în replică, faptul că CSA Steaua nu va primi niciun leu despăgubiri de la FCSB în dosarul de prejudiciu.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua București, jubilează după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins marți, 4 noiembrie 2025, apelul pe care FCSB l-a făcut în procesul pentru marcă împotriva Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

Florin Talpan susține că loialitatea sa față de instituția pe care o slujește a fost decisivă în câștigarea procesului cu FCSB.

„Astăzi (n.r. marți), 4 noiembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de FCSB, confirmând astfel decizia prin care marca ‘Steaua’ aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.

Această hotărâre reprezintă un moment istoric pentru club, pentru suporteri și pentru identitatea sportivă a României.

Este o victorie a legii, a adevărului și a muncii mele depuse cu perseverență și loialitate față de instituție”, a spus Talpan, pentru digisport.ro.

Florin Talpan a ținut să se felicite singur și să spună că pregătirea sa profesională a dat roade. El mărturisește că victoria este rezultatul muncii sale și se laudă cu performanțele anterioare.

„Am câștigat! Este o victorie uriașă! Seriozitatea, perseverența și pregătirea mea profesională au dat din nou rezultate.

Dacă eu nu eram implicat, Steaua nu mai avea nimic – totul este rezultatul muncii mele.

După ce am câștigat anterior drepturile asupra mărcii Steaua, numele Steaua București și palmaresul echipei de fotbal, acum am reușit să câștig și acest proces la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este o victorie remarcabilă!”, a mai spus Talpan, pentru digisport.ro.

Adrian Căvescu, avocatul FCSB, susține că „războiul” nu s-a terminat și că gruparea din SuperLiga va continua să lupte pentru a-și apăra „drepturile și interesele”. Mai mult, transmite că CSA Steaua București nu va primi despăgubiri pentru că nu i s-a produs niciun prejudiciu.