Sanatate

Ministrul Sănătății ia atitudine în scandalul „rezidențiatul fraudulos”: „La unele stagii, studenții nu au fost prezenți fizic la cursuri”

0

Alexandru Rogobete certifică faptul că medicii rezidenți din Republica Moldova și-au luat examenele „românește”: au „omis” să vină și pe la cursurile obligatorii. 

Ministerul Sănătății (MS) a confirmat miercuri, 5 noiembrie, că sediul instituției a fost vizat de percheziții efectuate de Parchetul General și Direcția de Investigații Criminale (IGPR), în legătură cu o anchetă de amploare privind recunoașterea unor titluri de medic specialist.

Ancheta vizează un grup de medici suspectați că ar fi obținut în mod fraudulos recunoașterea în România a unor titluri de medic specialist dobândite la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, Republica Moldova.

Potrivit Ministerului Sănătății și procurorilor, indiciile arată că stagii de pregătire esențiale (rezidențiat), care necesitau prezența fizică obligatorie în unitățile clinice universitare din Chișinău, nu ar fi fost parcurse în realitate.

Pe durata acestor cursuri de specializare, medicii în cauză se aflau și activau cu normă întreagă în România.

Cercetările, care au inclus un total de 14 percheziții în București și mai multe județe, vizează diplomele de specialist pentru domenii critice, printre care:

Medicină de urgență

  • Ortodonție
  • Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă
  • Chirurgie dento-alveolară
  • Parodontologie

Ministerul Sănătății a precizat că a colaborat cu anchetatorii, iar la sediul MS au fost sigilate birouri în vederea continuării cercetărilor.

Citește și
Sanatate

Noul Cod de Deontologie Medicală, adoptat. Informaţiile pseudoştiinţifice, pedepsite…

Sanatate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță deschiderea, anul viitor, a trei…

Sanatate

Peste 380.000 de români cu psoriazis rămân în afara evidențelor medicale oficiale

Sanatate

Factorul care activează cancerul ovarian

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.