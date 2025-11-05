Vlad Gheorghe pune tunurile pe „plagiatorul” Cătălin Drulă

Candidatul la primăria Capitalei, Vlad Gheorghe îl acuză pe contracandidatul său Cătălin Drulă că i-a plagiat sloganul. Fostul europarlamentar îi cere deputatului USR să nu-i mai fure sloganurile și să elimine din postări textele plagiate de la el.

„Bucureștiul are nevoie de #UnSingurPrimar dar NU de un plagiator.

Plagiatul este opusul onestității.

Azi, la 15 zile de când mi-am lansat campania „UnSingurBucuresti, UnSingurPrimar, VladGheorghe”, un alt contracandidat mi-a plagiat sloganul.

Îi cer domnului Cătălin Drulă să nu mai fure sloganurile altora, să rămână la ale dânsului și să elimine din postări textele plagiate de la mine.

Plagiatul este o formă de furt foarte răspândită la politicieni dar în anul 2025 lucrurile astea trebuie să înceteze.

Cine fură azi un slogan, un concept, un program, în viitor va fura mai multe lucruri.

Mâine la ora 10 merg la OSIM pentru a înregistra sloganul în întregime, având în vedere că de 15 zile este prezent atât pe social media cât și pe site-ul meu http://xn--unsingurbucureti-cyf.ro/

Chem presa, și pe toți cei interesați, să fie martori la înregistrarea sloganurilor.

Poate veni inclusiv domnul Drulă.

Dar NU îmi poate plagia ideile !”, a scris Vlad Ggeorghe pe Facebook.