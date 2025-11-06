Amenzi uriașe pentru cei care hrănesc urșii. Exemplarele periculoase pot fi împușcate pe loc!

Guvernul pregătește o Ordonanță de Urgență prin care recunoaște că măsurile actuale au eșuat, ducând la „mutilări sau pierderea vieții” și propune eliminarea pașilor graduali în intravilan, permițând direct eutanasierea sau împușcarea animalelor periculoase.

Guvernul României ar urma să adopte o ordonanță de urgență care schimbă radical modul de intervenție asupra urșilor care intră în localități și care impune amenzi colosale pentru a opri hrănirea animalelor sălbatice, potrivit documentelor ce ar putea fi incluse în ședința de guvern de joi, 6 noiembrie, consultate de România TV.

Măsurile extrem de dure vin în contextul în care executivul recunoaște oficial că „măsurile luate până în prezent nu au răspuns eficient” și că atacurile „sunt în continuă creștere”.

Inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, ordonanța consultată de România TV invocă obligația statului de a garanta „dreptul la viaţă şi integritate corporală, precum şi dreptul de proprietate”.

În Nota de Fundamentare care însoțește ordonanța de urgență, Guvernul arată un tablou sumbru al situației actuale. Se arată că măsurile de prevenție ce au fost folosite până acum în mediul intravilan, printre care „montarea de garduri electrice, plasarea de tomberoane anti-urs, alungarea, precum și relocarea exemplarelor habituate și-au dovedit ineficiența”.

Documentul arată că legea veche, ce obliga echipele să acționeze gradual, adică mai întâi să alunge urșii, apoi să îi tranchilizeze, „de cele mai multe ori au condus la amânarea rezolvării problemei”, situație care a culminat „uneori cu atacuri ale urşilor asupra persoanelor, soldate cu mutilări sau pierderea vieţii”.

Mai mult, relocarea este considerată o soluție eșuată, dat fiind faptul că „gestionarii fondurilor cinegetice nu își exprimă acordul pentru a primi exemplare de urşi” și, chiar dacă se face, reprezintă doar „o mutare a problemelor create de aceștia, nicidecum înlăturarea pericolului”.

Cea mai importantă modificare din Ordonanța de Urgență vizează viteza de reacție din interiorul localităților. Noua lege introduce o excepție clară, astfel că, dacă un urs este semnalat în intravilan, echipa de intervenție nu mai este obligată să îl alunge, apoi să îl tranchilizeze, ci poate aplica „oricare dintre metodele prevăzute de lege”, inclusiv alungare, tranchilizare, eutanasiere sau împușcare.